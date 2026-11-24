강원랜드(대표이사 김도균)가 운영하는 하이원리조트가 24일 26/27시즌 스키장을 개장하고 ‘중대재해 제로’ 실현을 위한 스키장 안전결의대회를 했다.

26/27시즌 하이원 스키장 개장에 맞춰, 김도균 대표이사를 비롯한 임직원 150여 명이 참석한 가운데 ‘스키장 안전결의대회’를 개최해 겨울철 안전사고 예방과 고객 안전 확보를 위한 실천 의지를 다졌다.

ⓒ강원랜드

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강원랜드는 고객과 직원 안전을 위해 지난달과 이달 초 스키장 일원에서 정선군청, 정선소방서, 경찰서 등 다양한 유관기관과 민관합동 화재진화 및 비상구조 훈련을 실시했으며, ▲화재 진화 ▲리프트 비상 운전 ▲보조원동기·이지세이버·완강기를 활용한 고객 구조 등 상황별 대응 절차를 점검했다.

하이원 스키장 관계자는 “높은 해발고도와 낮은 기온을 바탕으로, 당초 27일로 예정했던 개장일을 사흘 앞당겨 조기 개장하며, 고객들에게 더욱 긴 겨울 레저 시즌을 제공할 계획”이라고 했다.

하이원 스키장은 폐광 지역 활성화를 위해 강원랜드가 개발해 2006년 12월 개장했으며, 개장 첫해 입장객은 43만 명을 넘었다. 이후 슬로프와 곤돌라 등 시설을 갖춘 종합 리조트로 성장했고, 올해 개장 20주년을 맞았다.