한국관광공사(사장 박성혁)는 지난 23일 지역 내 난방 취약계층 지원을 위해 밥상공동체 연탄은행에 연탄 1만 장을 기부하고, 자회사인 KTO파트너스와 함께 연탄 나눔 봉사활동을 했다.

이번 활동은 겨울철 난방비 부담으로 어려움을 겪는 지역 취약계층이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 돕고, 공사와 자회사 임직원이 함께 현장 봉사에 참여해 지역 상생의 가치를 실천하고자 마련됐다.

ⓒ한국관광공사

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공사와 KTO파트너스 임직원 30여 명은 원주시 원인동 일대 취약계층 가구를 방문해 연탄을 직접 배달했다.

공사가 기부한 연탄 1만 장은 이날 배달한 물량을 포함해 밥상공동체 연탄은행을 통해 도움이 필요한 지역 주민들에게 순차적으로 전달될 예정이다.

밥상공동체연탄은행은 2002년 원주에서 시작해 전국 31개 지역에서 연탄 나눔과 무료 급식, 자원봉사를 펼치는 단체로, 지난 9월 말 기준 누적 연탄 나눔은 1억 6만1229장이다.

공사 ESG경영팀 박경희 팀장은 “이번 연탄 나눔이 추운 겨울을 앞둔 지역 이웃들에게 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 공사와 자회사가 협력해 지역사회에 보탬이 되는 다양한 사회공헌 활동을 지속적으로 이어가겠다”고 했다.