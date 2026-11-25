KTX 전주역 일대가 국토교통부의 ‘대도시 도심융합특구’ 후보지로 선정됐다. 전주시는 이곳에 로봇·에너지·바이오 분야 인공지능(AI) 제품의 안전성과 신뢰성을 검증하는 거점을 조성할 계획이다.

더불어민주당 김윤덕 의원은 24일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 전주시와 경남 창원시가 대도시 도심융합특구 후보지로 선정됐다고 밝혔다.

국토부는 전문가 평가단의 서면검토와 현장실사, 대면심사를 거쳐 두 도시를 후보지로 선정했다.

전주 후보지의 개발사업구역은 약 46만㎡로, 전주시가 추산한 사업비는 4226억 원이다. 전주시는 사업구역 전체를 도시첨단산업단지로 조성하고 연구개발센터와 지식산업센터, 주거·상업시설을 함께 들일 계획이다.

전북대의 연구 역량과 완주의 실증 기반, 새만금의 생산 기반을 연계하는 게 사업의 핵심이다. 전주역 일대에 AI 검·인증 기능을 갖춰 로봇·에너지·바이오 분야 제품이 시장에 출시되기 전 안전성과 신뢰성을 검증할 수 있도록 한다는 구상이다.

국토부 평가단은 전주가 정부의 ‘5극 3특 국가 균형성장 전략’에서 균형성장 거점으로 발전할 가능성이 높다고 평가했다.

대도시 도심융합특구는 인구 50만 명 이상 도시의 도심에 산업·주거·문화시설을 집약해 기업과 청년 인재를 끌어들이는 사업이다. 국토부는 김 의원이 장관으로 재직하던 지난해 12월, 5개 광역시 중심으로 추진해 온 도심융합특구 사업에 광역시가 없는 지역의 대도시도 참여할 수 있도록 ‘제1차 도심융합특구 종합발전계획(2026~2035)’에 이 유형을 신설했다.

김 의원은 “전주가 AI 제품이 시장에 나가기 전 안전성과 신뢰성을 검증하는 거점으로 자리 잡도록, 기본계획 수립부터 특구 지정까지 정부와 전북도·전주시가 긴밀히 협력할 수 있게 역할을 다하겠다”고 밝혔다.

전주시는 앞으로 도심융합특구 기본계획안을 마련할 예정이다. 최종 지정은 도시개발위원회 심의를 거쳐 결정된다.