더불어민주당 박선원 최고위원이 지난 23일 최고위 회의 석상에서 신천지 당원가입 의혹 조사 결과를 언급하며 공개 발언을 한 데 대해 "제가 어떤 새로운 사실을 공개한 것은 없다"면서도 "김민석 대표가 구두 경고를 했고, 당내 화합을 중시하는 김 대표의 입장을 수용한다"고 했다.

박 최고위원은 24일 기독교방송(CBS) 라디오 인터뷰에서 "특정 최고위원이나 당내 어느 분을 비난하거나 공격하려고 한 건 전혀 아니다"라고 해명하며 이같이 말했다.

그는 전날 최고위 공개발언에서 "제가 거짓되고 잘못된 정보를 가지고 민주당을 흔드는 것처럼 말하는 행위야말로 일제 부역자들을 청산하자는 반민특위 활동을 방해하는 것과 똑같다"며 "민주당에 가입한 신천지 교인이 1만4388명이니 단순 환산하면 3배를 곱해 4만3000명이 될 수 있다", "호남권에만 7314명이 집계됐다"고 했었다.

박 최고위원은 당시 발언 취지에 대해 "이미 이전에 다른 최고위원들이 이제 말씀하신 것 가운데 '이게 사실이다'라고 (정정하는 차원에서) 정리한 것"이라며 "10월 15일 비공개 최고위원회에서 했던 것인데 자꾸 제가 그것을 언론에 유출했다고 하고 내용이 왜곡·곡해돼서 '몇 가지 사실관계는 바로잡아야 된다'는 점에서 얘기한 것"이라고 설명했다.

그는 "당원동지들과 특히 국민 여러분들께 아름답지 못한 모습으로 비춰진 점에 대해서는 정말 죄송하게 생각한다. 그런 일 앞으로 없을 것"이라며 "그동안 단 한 번도 이 문제에 대해서 이야기한 적이 없고, 저도 마지막이는 생각으로 사실관계가 왜곡된 상태에서 그대로 둘 수는 없어서 몇 가지 정정을 한 것"이라고 강조했다.

그는 "조희대 대법원장 탄핵 추진 등으로 우리 당이 단결해야 되는 이 때에 그런 모습을 보인 점에 대해서는 송구스럽게 생각한다"며 "더 이상 저는 앞으로 이런 일을 하지 않는다"고 했다.