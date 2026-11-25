이재명 정부 초대 법무부 장관을 지낸 더불어민주당 정성호 의원이, 당이 추진 중인 조희대 대법원장 탄핵소추에 대해 "이미 당론은 채택됐는데 정말 걱정이 많다"고 우려를 표했다.

정 의원은 24일 SBS 라디오 인터뷰에서 "현실적으로는 이게 과연 탄핵이 인용될 수 있을지 걱정도 있고, 지금 한덕수 전 총리 재판 직후에 탄핵 얘기가 나오다 보니 국민들이 '재판 결과에 불만을 갖고 탄핵하는 것 아니냐' 이런 오해도 할 수 있다"고 지적했다.

정 의원은 "(탄핵이 인용되려면) 직무를 집행함에 있어서 헌법과 법률을 위반해야 하는데, 단순한 위반이 아니라 중대한 위반이어야 한다. 직무를 중단시키고 파면해야 할 정도의 중대한 사유여야 하는데, 과연 우리가 지금 주장하는 탄핵 사유들이 그런 정도의 사유인지, 객관적으로 명백한 헌법·법률 위반인지논쟁의 소지가 있지 않느냐"고 했다.

그러면서 "그런 것들이 논란이 되는 과정에서 '민주당이 과도하게 사법부에 관여하는 게 아니냐' 하는 오해를 받을 수 있다"고 그는 지적했다.

정 의원은 한편 이른바 신천지 집단 당원가입 의혹 등을 놓고 이어지는 당내 분열상에 대해서도 "여당은 국민의 먹고사는 문제, 민생 일상의 문제를 책임져야 하는데 너무 무책임해 보인다"며 "이렇게 대놓고 싸우는 것이 할 짓거리냐"고 탄식했다.

그는 "수능 부정시험 때문에, 특히 AI를 이용한 부정 때문에 얼마나 국민들이 불안해하고 있나"라며 "또 민생이 어렵다. 물가도 그렇고, 청년실업, 내수부진이 굉장히 심각하다"고 지적하고는 "지금 여당이 정부와는 다르게 가고 있는 것"이라고 비판했다.

"대통령이 외국 나가서 국익을 위해서 외교를 하고 있는데, 당이 이렇게 시끄러워서 관심이 다 지금 그리로 가 있는 것이다. 심각한 것 아니냐"고 그는 꼬집었다.

정 의원은 특히 "최고위원들도 부끄러움을 좀 알았으면 좋겠다"며 "민주당이 최고위원회만 없어지면 지지율이 좀 올라갈 거라는 얘기를 하더라"고 반응을 전했다. 그는 "여러 중진들과 함께 적극적으로 중재하고, 화해하고, 함께 가려고 하는 그런 노력을 하고 있다"고 했다.