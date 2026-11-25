한국투자신탁운용이 24일 전북자치도 혁신도시에서 전주사무소의 문을 열어 국내외 금융기관으로서는 45번째 개소식의 주인공이 됐다.

1974년 국내 최초의 투자신탁회사로 출범한 자산운용사인 한국투자신탁운용은 오랜 경험을 바탕으로 국내 자산운용시장에서 사업을 이어오고 있다.

전주사무소 개소를 계기로 국민연금공단과의 접근성을 높이고 현지 소통과 협력 기반을 강화할 계획이다.

▲국민연금공단과 함께 하는 글로벌 금융사들의 전주사무소 개소식에는 전 세계에서 유일하게 경험할 수 있는 독특한 방식도 화제로 등장하고 있다. 김성주 국민연금 이사장(사진의 중간)이 전주한지를 손으로 찢는 개소식에 참여한 모습 ⓒ국민연금공단

김성주 국민연금공단 이사장은 "이로써 전주에 사무소를 설치한 국내외 금융기관은 45곳으로 늘어났다"고 환영의 뜻을 밝혔다.

유희숙 전북자치도 기업유치지원실장도 "오랜 역사를 가진 한국투자신탁운용이 전북에 거점을 마련하게 된 것을 뜻깊게 생각한다"며 "이번 개소가 전북 금융산업의 기반을 넓히는 계기가 되길 바라며 지역에 안정적으로 정착하고 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

개소식에는 배재규 한국투자신탁운용 대표이사와 이석로 한국투자밸류자산운용 대표이사 등 관계자들이 참석했다.

전북혁신도시에 국내외 금융기관 45곳이 전주사무소의 문을 열고 본격적인 운영에 들어감에 따라 '전북 제3 금융중심지' 지정에도 탄력이 예상된다.

전북자치도 역시 국제금융센터(JIFC) 건립 등 금융 인프라 확충을 추진하고 있으며 금융기관의 전북 진출이 확대되면서 제3금융중심지 지정을 위한 기반도 강화될 것으로 기대하고 있다.

국민연금공단과 함께 하는 글로벌 금융사들의 전주사무소 개소식에는 전 세계에서 유일하게 경험할 수 있는 독특한 방식도 화제로 등장하고 있다.

가위를 이용한 테이프 커팅식이 없으며 전주한지를 손으로 찢는 방식이라는 점이다.

김성주 국민연금공단 이사장은 "손장갑을 1번 쓰고 버리는 낭비를 막고 날카로운 가위 대신 전주한지를 손으로 찢는 개소식 방식"이라며 "전주에서만 경험할 수 있는 독특한 방식으로 진행한다"고 밝혔다.

참석자들도 "기존의 가위 커팅식보다 훨씬 친근하고 참여와 상징성을 살릴 수 있는 참신한 방식"이라며 호평하고 있다.

내빈들이 함께 테이프를 찢는 행위가 새로운 출발과 공동의 의지를 표현할 수 있는 데다 차별화된 행사 연출과 안전성·편의성 등이 돋보이는 방식이라며 좋아한다는 전언이다.

금융계의 한 관계자는 "일반적인 가위 커팅식과 달라 참석자들에게 신선한 인상을 준다"며 "한 사람이 가위로 자르는 것이 아니라 여러 사람이 함께 완성한다는 점에서 공동체적 의미도 담을 수 있는 것 같다"고 말했다.

단순히 테이프를 자르는 평범한 개소식 의식에서 벗어나 참석자 모두 새로운 문을 여는 공동의 의식으로 전환한 신선한 방식이라는 점에서 주민들도 크게 환영하고 있다.