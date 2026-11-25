시금치는 항산화를 돕는 베타카로틴은 물론 눈 건강에 좋은 루테인과 비타민, 철분이 풍부한 대표 녹황색 채소다.

노지에서 겨울을 나는 시금치는 얼지 않으려고 잎에 당분과 영양소를 축적하기 때문에 잎이 두껍고 단맛이 강하다.

그렇다면 겨울 시금치는 어떻게 먹는 것이 건강에 좋은 영양소를 그대로 유지할 수 있을까? 시금치 섭취의 계절이 다가오면서 일반 소비자들 사이에 제기되는 평범한 질문 중 하나이다.

▲농촌진흥청(청장 이승돈)이 국산 겨울시금치를 정밀 분석한 결과 항산화 성분인 '플라보노이드(Flavonoid)'가 풍부하고 끓는 물에 살짝 데친 후에도 그 함량에 유의미한 차이가 없었다고 25일 밝혔다. ⓒ농촌진흥청

▲시금치 플라보노이드 함량 비교 ⓒ농촌진흥청

전북자치도 혁신도시에 본청을 둔 농촌진흥청(청장 이승돈)이 국산 겨울시금치를 정밀 분석한 결과 항산화 성분인 '플라보노이드(Flavonoid)'가 풍부하고 끓는 물에 살짝 데친 후에도 그 함량에 유의미한 차이가 없었다고 25일 밝혔다.

농진청 연구진은 전국 주산지에서 노지 재배한 시금치 분석에 나섰다. 그 결과 몸속 세포를 공격하는 유해 산소(활성산소)를 없애 세포 노화를 늦추고 염증을 줄이며 유전물질(DNA) 손상 예방에 도움을 주는 '스피나세틴·파툴레틴 계열'을 확인했다.

또 시금치 고유의 세포 보호 성분으로 자외선 등 외부자극과 산화 스트레스로부터 우리 몸의 세포를 지키는 데 도움을 주는 '메틸렌디옥시플라본 계열' 등 총 18종의 플라보노이드 배당체를 확인했다.

'배당체'는 식물성 항산화물질에 포도당 같은 당 성분이 결합해 물에 잘 녹고 우리 몸에 흡수가 잘되는 형태를 말한다.

연구진은 시금치를 주로 데쳐 먹는 식습관을 반영해 100℃ 끓는 물에 30초간 살짝 데친 뒤 성분을 비교했고 시금치 속 플라보노이드 성분은 열에 파괴되지 않고 그대로 유지되는 것으로 나타났다.

시금치는 살짝 데쳐 나물로 무치거나 된장국으로 끓여 먹는 것 외에도 간단한 조리법으로 색다르게 즐길 수 있다.

땅에서 자란 겨울 시금치에 플라보노이드가 풍부하고 살짝 데쳐도 항산화성분이 유지된다는 사실이 과학적으로 확인됨에 따라 겨울 밥상의 단골 식재료인 시금치를 다양한 요리법으로 섭취하는 것은 어떨까?