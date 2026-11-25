"실질적인 국가균형발전을 위해 공공기관 김해시 이전이 바람직한 것 같습니다."

강영수 김해시의회 의원이 이같이 대표발의 했다.

강 의원은 "수도권에 집중된 공공기능을 분산하고 지역의 자립적 성장 기반을 넓히는 일은 국가균형발전의 핵심 과제이다"며 "공공기관 2차 이전은 기관의 기능과 지역산업을 연계해 기관의 업무 효율과 지역산업의 경쟁력을 함께 높이는 방향으로 추진되어야 한다"고 밝혔다.

▲강영수 김해시의회 의원. ⓒ프레시안(조민규)

강 의원은 "김해시는 제조업 기반과 우수한 교통·물류 입지를 갖춘 동남권의 주요 산업도시이다"고 하면서 "기계·금속·자동차 부품 등 제조업 역량과 의생명·의료기기 등 미래산업 기반은 공공기관의 전문성을 산업현장과 연결할 수 있는 강점이다"고 말했다.

즉 부산·창원·양산과 가까워 이전 효과를 동남권 전역으로 확산하기에도 유리하다는 것.

그러면서 "정부는 공공기관 2차 이전 때 기관의 기능·지역산업의 연계성·입지 경쟁력·광역적 파급효과를 종합적으로 고려해 김해시를 주요 이전 대상지로 적극 반영해야 한다"고 의미를 부여했다.

강영수 김해시의원은 다음과 같이 촉구했다.

"정부는 김해의 제조업·미래산업·교통·물류·말산업 기반에 부합하는 공공기관을 전략적으로 배치해 지역기업의 성장과 동남권 산업 경쟁력 강화로 이어지게 해야 한다. 또 정부는 기존 혁신도시를 보완하는 전략적 개별이전을 적극 검토하고 김해를 비롯한 경남 동부지역과 기존 혁신도시가 함께 성장할 수 있는 이전계획을 마련해야 한다. 또한 정부는 이전 기관 종사자와 가족의 동반 정착을 위하여 지방자치단체와 협력하고 업무시설 확보와 정주 여건 개선에 필요한 지원책을 마련해야 한다"고 강조했다.