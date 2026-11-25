▲장동혁 의원(사진, 국민의힘, 보령서천)이 5개 발전공기업을 하나로 합치고, 통합 본사를 보령시에 두는 '한국발전공사법안'을 대표 발의했다 ⓒ프레시안DB

5개 발전공기업을 통합하고 신설 공사 본사를 충남 보령시에 두도록 하는 법안이 국회에 제출됐다.

국민의힘 장동혁 의원(충남 보령·서천)은 24일 한국남동·남부·동서·서부·중부발전 등 한국전력공사 산하 5개 발전자회사를 통합하는 내용의 ‘한국발전공사 법안’을 대표 발의했다.

발전공기업 분산운영에 따른 비효율을 해소하고 국가 탄소중립 목표 달성과 인공지능(AI)·반도체 등 첨단산업의 전력수요 증가에 대응하기 위한 취지다.

법안은 신설되는 한국발전공사의 자본금을 32조원으로 설정하고 정부가 51% 이상을 출자해 공공성을 확보하도록 했다.

기존 5개 발전공기업은 공사 설립과 동시에 해산하고 모든 재산과 권리·의무, 임직원은 신설 공사가 포괄적으로 승계하도록 규정했다.

특히 법안 제3조에 공사의 주된 사무소 소재지를 충남 보령시로 명시했다.

장 의원은 보령이 지난 40여 년간 10기의 석탄화력발전소를 운영하며 국가 전력 공급에 기여했지만 석탄화력의 단계적 폐지로 지역경제 위축과 고용·인구감소 위기에 직면했다고 설명했다.

한국중부발전 본사와 대규모 발전인프라를 갖추고 있는데다 해상풍력과 태양광 등 무탄소 에너지 전환을 추진하고 있다는 점도 본사 입지 선정의 근거로 제시했다.

법안에는 신설 공사에 재생에너지본부와 에너지전환본부를 의무적으로 설치하는 내용도 담겼다.

석탄화력발전소 폐지와 기존 발전공기업 본사 이전으로 영향을 받는 지역을 지원하기 위한 ‘정의로운 전환’ 사업의 법적 근거도 마련했다.

기존 발전시설 부지와 항만, 송전망을 우선 활용하고 지역 기업과 주민의 사업 참여를 확대하는 것이 주요 내용이다.

장 의원은 “보령은 풍부한 발전자원과 지리적 이점을 갖춘 통합발전본사의 최적 입지”라며 “국가 에너지 전환을 주도하고 탈석탄 위기를 겪는 지역의 미래성장을 견인할 수 있도록 법안 통과에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이번 법안 발의에는 장 의원을 비롯해 국민의힘 의원 11명이 참여했다.