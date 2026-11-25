경남 밀양시가 밀양사랑상품권 발행액 도내 최상위를 기록했다.

즉 밀양사랑상품권 발행 규모를 당초 1000억 원에서 200억 원 증액한 1200억 원으로 확대했다는 것.

올해 10월 기준 인구 대비 1인당 발행액은 122만 원으로 도내 18개 시·군 중 1위이며 도내 평균인 59만 6000원의 두 배를 웃돈다.

이는 다른 시·군보다 상당히 높은 수준이다.

또한 12%의 할인율을 적용해 창원·김해·양산 등 도내 다른 시 지역의 할인율 10%보다 높은 혜택을 제공하고 있다.

개인별 연간 최대 구매액은 780만 원으로 최대 93만 6000원의 할인 혜택을 받을 수 있다.

▲밀양시청 전경. ⓒ밀양시

박주현 지역경제과장은 "시민들의 구매 기회가 일부에 편중되지 않도록 선착순 판매 대신 상시적이고 안정적인 판매 방식을 유지하고 있다"며 "지난 10월부터는 상품권의 조기 소진을 방지하고 더 많은 시민에게 혜택을 제공하기 위해 월 구매한도를 기존 70만 원에서 50만 원으로 조정했다"고 밝혔다.

또 "내년 1월부터는 카드형 밀양사랑상품권의 월 구매한도를 기존 30만 원에서 50만 원으로 상향할 계획이다"고 덧붙였다.

그러면서 "밀양사랑상품권이 시민들의 생활경제에 보탬이 되고 지역 상권에 활력을 불어넣을 수 있도록 안정적으로 운영해 나가겠다"고 의미를 부여했다.