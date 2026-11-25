▲박수현 충남지사(좌측)와 장명순 충남공공노동조합 위원장이 단체협약에 서명하고 기념촬영을 하고 있다 ⓒ충남도

충남도가 전국 도 단위 광역자치단체 가운데 처음으로 공무직 전 직종의 정년을 만 65세로 연장한다.

도는 25일 도청 상황실에서 박수현 지사와 장명순 충남공공노동조합 위원장이 참석한 가운데 ‘2026년 충청남도 공무직 단체·임금 협약’을 체결했다고 밝혔다.

지난 2월부터 11차례에 걸친 노사교섭 끝에 마련된 이번 협약의 핵심은 임금 삭감이나 별도 심사 절차 없는 정년 연장이다.

올해 하반기 재직 중인 공무직 가운데 1966년 7월생 이후부터 매년 1세씩 정년을 단계적으로 연장하고 1970년생부터는 만 65세 정년을 전면 적용한다.

특히 기존 실·국장이 위임받아 협약서에 서명하던 관례와 달리 박 지사가 직접 서명하며 협약 이행 의지를 밝혔다.

노사는 공무직 처우 개선에도 합의했다.

기본급은 공무원 보수 인상률과 동일한 3.5%(월 9만5000원)를 인상하고 정액급식비는 기존 14만원에서 16만원으로 올린다.

동일 분야 민간경력 인정과 휴가·휴직제도 확대 등 근무여건 개선 방안도 협약에 포함됐다.

박 지사는 “도정의 손과 발인 공무직의 삶과 근무여건에 관한 약속인 만큼 직접 서명하고 후속조치까지 하나하나 챙기겠다”고 말했다.

장 위원장은 “임금 삭감이나 심사 없는 안정적 근무체계가 마련된 과감한 결정”이라며 “이번 합의가 다른 지방자치단체와 공공부문 전반으로 확산하길 기대한다”고 밝혔다.