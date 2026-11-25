"지역 간 교육격차 해소 정책의 실효성을 높이기 위한 객관적인 평가지표 도입과 성과 중심의 교육재정 운영이 필요합니다."

양해영 경남도의원(국민의힘·진주2)은 24일 열린 제438회 정례회 경상남도교육청 소관 예산결산특별위원회에서 이같이 피력했다.

양 의원은 "경남은 도시와 농어촌이 공존하는 지역적 특성상 학교의 규모와 교육환경에 차이가 있을 수밖에 없다"며 "학생이 거주하는 지역에 따라 교육기회의 폭과 질까지 달라져서는 안된다"고 지적했다.

▲양해영 경남도의원(국민의힘·진주2)ⓒ경남도의회

양 의원은 "농어촌 소규모학교는 학생 수 부족·전문강사 확보의 어려움 교통 접근성 등의 제약으로 방과후학교와 진로체험·문화예술교육·AI·디지털교육 등에서 상대적으로 교육 선택권이 제한될 우려가 있다"면서 "그동안 교육격차 해소를 위해 얼마나 많은 예산을 투입하고 어떤 사업을 추진했는지에 집중해 왔다면, 이제는 그 예산과 정책을 통해 지역 간 교육격차가 실제로 얼마나 줄어들었는지를 평가해야 할 시점이다"고 했다.

양 의원은 또 "농어촌 소규모학교는 학생 수가 적어도 기본적으로 보장해야 할 교육 프로그램과 교육서비스가 있다"며 "단순한 학생 수 중심의 예산 배분에서 벗어나 교육여건이 취약한 지역에 더 두텁게 지원하는 재정 운영이 필요하다"고 덧붙였다.

그러면서 "교육격차 해소 정책이 선언적 구호에 머물지 않도록 지역별 실태조사와 성과평가를 정례화하고 평가 결과를 도의회에 보고하는 체계도 마련해야 한다”고 강조했다.

양 의원은 "교육의 형평성은 모든 학교에 똑같은 예산을 배분하는 것이 아니라 출발선이 다른 학생들에게 실질적으로 동등한 교육기회를 보장하는 데 있다"고 하면서 "학생 수가 적다고 교육기회까지 적어져서는 안 된다. 경남교육청이 지역 간 교육격차 해소의 성과를 객관적인 지표와 실질적인 변화로 증명해야 한다"고 직격했다.