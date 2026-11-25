경남 하동군·남해군·사천시가 국립창원대학교 하동캠퍼스 유치를 위해 한뜻으로 힘을 모았다.

하동군은 24일 하동플랜트연구단지에서 열린 사천·남해·하동 행정협의회 2026년 하반기 정기회에서 3개 시·군 단체장과 참석자들이 함께하는 '국립창원대학교 하동캠퍼스 유치 캠페인'을 가졌다고 밝혔다.

즉 국립창원대학교 하동캠퍼스 유치를 향한 한마음 한뜻의 의지를 다졌다는 것.

▲국립창원대학교 하동캠퍼스 유치를 기원하는 공동 피켓 퍼포먼스. ⓒ하동군

김현수 하동군수는 "이번 캠페인은 국립창원대학교 하동캠퍼스 유치에 대한 3개 시군의 공동 관심과 응원 의지를 대외적으로 알리고 지역대학 발전을 통한 지역 상생 협력과 동반 성장의 의미를 널리 확산하기 위해 마련됐다"고 말했다.

김 군수는 또 "이날 캠페인에는 김현수 하동군수·박동식 사천시장·류경완 남해군수를 비롯한 3개 시·군 관계자들이 참석해 하동캠퍼스 유치를 기원하는 공동 피켓 퍼포먼스를 펼쳤다"며 "국립창원대학교 하동캠퍼스 유치를 지역의 미래 성장 동력을 확보하고 대학과 지역이 함께 발전할 수 있는 새로운 성장 기반을 마련하기 위한 주요 과제로 삼아 적극 추진하고 있다"고 덧붙였다.

그러면서 3개 시·군의 협력과 연대를 바탕으로 지역의 지속 가능한 발전을 위한 공감대를 넓히는 계기를 마련했다“고 의미를 부여했다.

김현수 군수는 "국립창원대학교 하동캠퍼스 유치는 하동만의 발전을 넘어 인근 지역과 함께 성장할 수 있는 중요한 기회가 될 것이다"고 하면서 "앞으로도 사천·남해와 긴밀히 협력해 캠퍼스 유치가 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.