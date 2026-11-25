▲고창황윤석도서관이 개관 1주년을 맞아 오는 12월 한 달간 지역 주민과 함께하는 다채로운 특별행사를 운영한다.ⓒ고창군

전북자치도 고창군 고창황윤석도서관이 개관 1주년을 맞아 오는 12월 한 달간 지역 주민과 함께하는 다채로운 특별행사를 운영한다고 25일 밝혔다.

이번 행사는 지난 1년간 도서관을 아껴준 군민들에게 감사의 마음을 전하고, 책과 문화가 어우러지는 지역 소통의 장을 넓히기 위해 기획됐다. 프로그램은 명사 초청 특강, 야간 문화프로그램, 가족 공연, 기념 이벤트 등 총 4개 분야로 구성됐다.

먼저 개관 기념일인 12월 3일에는 '첫 돌 맞이 떡 나눔' 이벤트가 진행된다. 이날 도서관 1층 안내데스크에서 도서를 대출하는 이용객에게 개관 1주년 기념 떡을 증정한다.

12월 5일 오후 2시 지하 1층 다목적강당에서는 '남영준 국립중앙도서관장과의 만남' 명사 초청 특강이 열린다. 'AI 시대, 도서관의 현재와 미래'를 주제로 급변하는 디지털 환경 속에서 지역 도서관이 나아가야 할 방향에 대해 군민들과 깊이 있는 이야기를 나눌 예정이며, 관심 있는 누구나 참여할 수 있다.

직장인 등 성인 이용객을 위한 야간 문화프로그램 '책과 함께하는 감성 공방'은 12월 3일과 10일 오후 7시부터 9시까지 지하 1층 배움실에서 열린다. 성인 15명을 대상으로 헌 책이나 종이를 접어 조명을 만드는 '펩아트 LED'와 '독서대 만들기' 체험이 진행된다.

연말 가족 단위 방문객을 위한 무대도 마련됐다. 12월 19일 오후 2시 지하 1층 다목적강당에서는 크리스마스를 주제로 한 인형극과 풍선아트 퍼포먼스가 펼쳐져 온 가족이 함께 즐길 수 있는 시간을 선사한다.

'첫 돌 맞이 떡 나눔'을 제외한 모든 프로그램은 사전예약제로 운영된다. 참여를 희망하는 군민은 고창군통합예약시스템 또는 고창황윤석도서관 전화(063-560-8051)를 통해 신청할 수 있다.

고미숙 고창군 문화예술과장은 "개관 1주년을 맞아 전 세대가 함께 즐길 수 있는 풍성한 독서문화 행사를 준비했다"며 "앞으로도 고창황윤석도서관이 지역사회의 지식과 문화를 선도하는 복합문화공간으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.