▲김원기(왼쪽) 의정부시장이 24일 정부서울청사에서 김영수 국무조정실 국무1차장에게 의정부시 주요 현안 건의서를 전달하고 있다.ⓒ의정부시

김원기 의정부시장은 24일 정부서울청사에서 김영수 국무조정실 국무1차장과 면담을 갖고, 지역의 산업 기반 확충과 교통 여건 개선을 위한 주요 현안에 대해 정부 차원의 적극적인 지원과 관계 부처 간 정책 조정을 건의했다.

이번 면담은 국가 안보와 주택 공급 등 국가 정책을 수행하는 과정에서 의정부시가 감당해 온 구조적 어려움을 설명하고, 지역의 자족 기반을 강화하기 위한 실질적인 해결 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

이날 김 시장은 △다락원 공공주택지구 내 도시첨단산업단지 조성 △의정부 경제자유구역 지정 지원 △의정부용현 공공주택지구 광역교통개선대책 강화 등 3개 핵심 현안을 건의했다.

먼저, 지난달 29일 신규 공공택지 예정지로 발표된 다락원 공공주택지구에 도시첨단산업단지를 함께 조성할 수 있도록 정부의 정책적 지원을 요청했다.

시는 수도권 과밀억제권역 등 중첩규제로 산업 기반 확충에 어려움을 겪어 왔으며, 지속적인 주택 공급에도 불구하고 기업과 일자리가 부족해 도시의 자족 기능이 취약한 상황이다. 이에 김 시장은 신규 주택 개발이 주거 중심의 도시 확장에 그치지 않도록 산업용지를 확보하고, 기업 유치와 일자리 창출로 이어질 수 있도록 관계 부처의 적극적인 협력을 건의했다.

이어, 캠프 레드클라우드(CRC)를 중심으로 추진 중인 의정부 경제자유구역 지정에 대한 지원을 요청했다.

의정부시는 지난해 4월 경기경제자유구역 추가 지정 후보지로 선정된 이후 경기도와 함께 개발계획을 구체화하고 있다. 김 시장은 장기간 국가 안보를 위해 활용된 반환공여지를 첨단산업과 일자리 창출의 거점으로 전환할 수 있도록, 경제자유구역 지정 과정에서 경기 북부의 오랜 안보 희생과 중첩규제에 따른 지역적 특수성을 충분히 고려해 줄 것을 강조했다.

용현 공공주택지구의 광역교통개선대책에 대해서도 정부의 적극적인 역할을 요청했다. 김 시장은 과거 민락2지구와 고산지구 등 대규모 주택 개발 과정에서 광역교통시설이 충분히 확충되지 않아 시민 불편이 이어지고, 부족한 교통 인프라를 보완하기 위한 시 재정 부담도 지속되고 있다고 설명했다.

특히 현재 추진 중인 용현 공공주택지구의 광역교통개선대책 사업비 부담률이 3기 신도시 평균에 크게 미치지 못한다는 점을 지적하며, 사업시행자의 부담 수준을 대폭 높여 주택 공급에 걸맞은 교통 기반시설을 확보해 줄 것을 건의했다.

김원기 시장은 “의정부는 오랜 기간 국가 안보를 위해 희생해 왔고, 지속적인 주택 공급에도 협력해 왔지만 산업 기반과 교통시설은 그에 걸맞게 확충되지 못했다”며 “이제는 주택 공급뿐 아니라 기업과 일자리, 교통 인프라가 함께 갖춰질 수 있도록 국가 차원의 정책적 지원이 필요하다”고 말했다.

이어 “의정부가 국가 정책에 따른 부담을 넘어 경기 북부의 새로운 성장 거점으로 도약할 수 있도록 관계 부처와 긴밀히 협의하고, 주요 현안의 실질적인 해결을 위해 최선을 다하겠다”고 강조했다.