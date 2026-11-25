▲한국수자원공사(K-water)가 중소기업과의 상생협력 성과를 인정받아 공공기관 최초로 3년 연속 우수사례에 선정됐다 ⓒ한국수자원공사

한국수자원공사(K-water)가 공공기관 최초로 3년 연속 상생협력 우수사례에 선정됐다.

한국수자원공사는 지난 24일 서울 마곡 코엑스에서 열린 ‘2026년 제2차 윈윈 아너스(WIN-WIN HONORS) 프로젝트’ 수여식에서 중소기업과의 상생협력 성과를 인정받았다고 밝혔다.

윈윈아너스는 중소벤처기업부와 대·중소기업·농어업협력재단이 대기업과 공공기관, 중소기업 간 협력 과정과 공동 성과를 평가해 우수사례를 선정하는 제도다.

올해 선정된 사례는 수자원공사가 보안기술 전문기업 ㈜센스톤과 추진한 수도시설 인증·접근통제 기술 공동개발 및 실증사업이다.

양측은 기존 설비를 유지하면서 보안 수준을 높일 수 있는 현장 맞춤형 기술을 공동 개발하고 실제 수도 시설에서 기술 검증을 마쳤다.

수자원공사는 앞서 2024년 데이터 개방 플랫폼 ‘워터라운드’를 활용한 디지털 물관리 솔루션 개발과 2025년 대청댐지역사회적협동조합과의 탄소중립 협력사업으로 우수사례에 선정된 바 있다.

올해 수도시설보안기술 분야에서도 성과를 인정받으면서 공공기관 최초로 3년 연속 선정 기록을 세웠다.

특히 한국수자원공사는 민간기업이 접근하기 어려운 수도시설을 실증공간으로 개방하고 개발비와 기술협력을 지원했다. 양측은 공동 특허 출원도 추진 중이다.

이번 협력으로 센스톤은 투자유치와 조달청 혁신제품 지정 추진, 해외시장 진출 기반을 마련했으며, 한국수자원공사는 수도시설 보안 역량을 강화했다.

한국수자원공사는 2017년부터 창업·기술개발·실증·판로를 연계한 중소기업 지원체계를 운영하고 있다. 특히 성과공유제를 통해 149건의 공동 기술개발 성과를 공유했으며, 기술마켓과 벤처펀드, 해외시장개척단 등을 통한 지원도 이어가고 있다.

양승조 한국수자원공사 사장은 “공사의 물 인프라가 중소기업의 혁신무대가 되도록 지원하고, 성장의 과실이 고루 돌아가도록 적극 뒷받침하겠다”고 밝혔다.