▲한국철도공사(코레일)는 24일 대전 본사에서 한국철도학회와 공동으로 ‘미래철도학술세미나’를 개최하고 고속철도 통합 이후 철도산업의 발전 방향을 논의했다 ⓒ코레일

한국철도공사(코레일)가 고속철도 통합 이후 철도산업의 새로운 성장전략 모색에 나섰다.

코레일은 24일 대전 본사에서 한국철도학회와 공동으로 ‘미래철도학술세미나’를 개최했다고 밝혔다.

이날 세미나에는 이준 한국철도학회장을 비롯해 철도·에너지 분야 학계와 연구기관 전문가 등 30여명이 참석했다.

박흥수 코레일 철도연구원 미래전략팀장은 주제발표를 통해 여객수송력 확대와 화물수송체계 개편을 핵심과제로 제시했다.

전국 주요 거점도시를 격자형 철도망으로 연결하고 철도역을 복합문화공간으로 조성해 지역 균형발전을 뒷받침하는 구상도 소개했다.

특히 인공지능(AI) 기반 중대재해 예방과 철도 운영에 필요한 전력을 재생에너지로 충당하는 ‘철도 RE100’을 미래전략으로 제시했다.

이어 김창영 국가철도공단 민자지원처장은 충청권 광역급행철도 추진현황을, 최원규 코레일 기술연구처 차장은 열차를 활용한 재생에너지 운송체계인 ‘에너지 트레인’ 구상을 발표했다.

종합토론에서는 교통·물류 환경 변화에 대응하기 위한 기술혁신과 제도 개선, 산·학·연 협력 방안 등이 논의됐다.

양태훈 코레일 철도연구원장은 “고속철도 통합 이후 철도산업의 새로운 성장동력을 모색하는 자리”라며 “산·학·연 협력을 통해 지속가능한 철도발전을 이끄는 연구에 힘쓰겠다”고 말했다.