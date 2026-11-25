국립목포대학교 의과대학 설립이 무산된 가운데 서남권 의료대책을 논의하기 위해 마련된 지역민 대토론회에서 지역 정치권의 책임론이 집중적으로 제기됐다. 지역 국회의원과 지방의원들의 참여도 저조하자 시민사회에서는 의대 유치 과정의 대응 부족을 비판하며 정치권의 책임 있는 설명과 구체적인 후속 대책을 요구했다.

24일 목포 북항 수산물유통센터 2층에서 열린 '서남권 국립의대·대학병원 설립 및 서남권 의료대책 의견 수렴을 위한 서남권 지역민 대토론회'에는 강성휘 목포시장과 이형완 목포시의회 의장, 국립목포대학교 관계자, 서남권 의대 비상대책위원회, 시민사회단체 관계자와 지역 주민 등이 참석했다.

하지만 정작 지역 현안을 책임져야 할 정치권의 참석은 저조했다. 특히 김원이 국회의원은 참석하지 않았으며, 전남광주통합특별시의회 의원은 1명, 목포시의회 의원은 이형완 의장을 포함해 2명에 그쳤다.

▲서남권 지역민 대토론회에서 이상찬 목포대 부총장이 발언하고 있다. 2026. 11. 24 ⓒ프레시안(서영서)

국립의대와 대학병원 설립이라는 지역 최대 현안을 논의하는 자리에서 정치권의 낮은 참여율은 질의응답 과정에서 주요 논란으로 떠올랐다.

시민사회에서는 의대 유치 실패의 원인을 되짚으며 지역 정치권과 대학, 시민사회 간 협력체계가 제대로 작동하지 못했다는 비판이 나왔다.

한 시민단체 관계자는 "우리 지역사회가 가지고 있는 정치적 역량과 사회적 역량, 시민의 역량이 밖에서 볼 때보다 안으로 들어가 보니 굉장히 낮아져 있었다"고 지적했다.

이어 "동부권은 시민사회와 정치권, 대학이 역할을 분담하고 혼연일체가 돼 의대를 유치했던 것 같다"며 "우리는 그렇지 못했다. 개인적·개별적인 노력에 그쳤고 협업이 되지 못했다"고 비판했다.

특히 지역 정치권의 영향력 약화를 언급하며 "목포가 호남 정치 1번지였음에도 그것은 과거의 일이 돼버렸다"고 평가했다. 중앙정부와 정치권이 서남권의 요구를 받아들이는 태도에 대해서도 "한마디로 하면 우습게 본 것"이라고 강도 높게 비판했다.

정치권의 책임 있는 참여를 요구하는 목소리도 이어졌다. 한 시민 질문자는 지역 국회의원과 관련 특별법 개정에 관여하는 의원들이 이날 토론회에 참석하지 않은 점을 문제 삼으며 "다음 토론회에는 해당 국회의원을 반드시 참석시켜 의대 설립과 서남권 의료대책에 대한 입장 및 구체적인 추진 계획을 직접 밝혀야 한다"고 요구했다.

의대 유치 실패에 대한 정치적 책임을 분명히 해야 한다는 주장도 나왔다. 시민단체 관계자는 "지역에 있는 제도권 정치인들이 중요한 책임을 져야 한다"고 강조하며 정치인의 책임을 묻는 과정이 민주주의의 중요한 힘이라고 밝혔다.

이날 토론회에서 제기된 문제는 단순히 정치인들의 행사 참석 여부에 그치지 않았다. 의대 유치 실패 이후에도 서남권 의료 불균형을 해소할 실질적인 대안이 마련되지 않는다면 지역의 의료 공백이 장기화할 수 있다는 우려가 깔려 있다.

시민사회는 국회 차원의 입법과 중앙정부 협의에서 어떤 역할을 할 것인지, 특별시의회와 목포시의회는 정책과 예산을 통해 어떤 지원 방안을 마련할 것인지 구체적으로 밝혀야 한다고 촉구했다.

이에 김원이 국회의원은 "국회 일정으로 부득이하게 이번 토론회에 참석하지 못해 아쉽고 송구스럽게 생각한다"며 "서남권 국립의대와 대학병원 설립은 지역의 미래와 직결된 중대한 현안인 만큼 지역민들의 절박한 목소리를 무겁게 받아들이고 있다"고 밝혔다.

이어 "다음 토론회에는 반드시 참석해 지역민들과 직접 소통하고, 서남권 의료체계 확충을 위한 실질적인 대안과 향후 추진 방향을 함께 논의하겠다"고 말했다.

강성휘 시장은 "다음에는 국회의원이과 특별시의원 시의원들이 참석하는 토론회를 갖겠다"며 "서남권 의료대책의 수용 여부와 향후 정책 방향을 일방적으로 결정하지 않고 지역 주민들의 의견을 충분히 수렴하겠다"고 밝혔다.