▲구자권 고창명품고추연구회장과 회원들이 "고춧가루가 취약계층의 겨울철 김장과 식생활에 보탬이 되길 바란다"며 지속적인 나눔 활동을 약속했다. ⓒ고창군

동절기를 앞두고 전북자치도 고창군 지역 농업·축산 단체와 관내 기업들이 취약계층의 겨울나기를 돕기 위해 잇따라 현물 기탁에 나섰다.

25일 고창군에 따르면 지난 23일 관내 4개 단체 및 업체가 지역 내 어려운 이웃을 위해 써달라며 총 1,370만 원 상당의 성품을 기탁했다.

기탁 내역은 △고창명품고추연구회(회장 구자권) 고춧가루 184㎏(520만 원 상당) △대한꽃농원(대표 김원석)·대한조경(대표 김영창) 백미 10㎏ 100포(350만 원 상당) △전북한우협동조합(조합장 김희동) 사골곰탕 120박스(500만 원 상당) 등 겨울철 식생활에 필수적인 농·축산 가공품으로 구성됐다.

구자권 고창명품고추연구회장은 "회원들의 정성을 모아 마련한 고춧가루가 취약계층의 겨울철 김장과 식생활에 보탬이 되길 바란다"며 지속적인 나눔 활동을 약속했다.

공동 기탁에 참여한 김원석 대한꽃농원 대표와 김영창 대한조경 대표는 "지역사회로부터 받은 관심과 성원을 환원하고자 기탁을 결정했다"며 "앞으로도 지역과 상생하는 사회공헌을 이어가겠다"고 전했다.

김희동 전북한우협동조합장 역시 "동절기를 앞둔 어려운 이웃들이 사골곰탕을 통해 건강하게 겨울을 나길 기대한다"고 밝혔다.

심덕섭 고창군수는 "경기 침체 등 어려운 여건 속에서도 온정을 나눠준 기탁자들께 감사드린다"며 "전달받은 성품은 도움이 필요한 관내 취약계층 가정에 신속하고 투명하게 배분하겠다"고 말했다.