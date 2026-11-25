국립목포대학교가 개교 80주년을 맞아 지난 80년의 발자취를 돌아보고 새로운 100년을 향한 도약을 다짐한다.

25일 목포대에 따르면 오는 26일 오후 3시 도림캠퍼스 70주년기념관 청강아카데미아홀에서 '개교 80주년 기념식'을 개최한다.

이번 기념식에는 대학 교직원과 학생, 동문을 비롯해 국회의원, 지방자치단체장, 역대 총장, 유관기관 관계자 등 700여 명이 참석할 예정이다.

▲ 국립목포대학교 70주년 기념관 ⓒ국립목포대학교

기념식은 장기근속 교직원 표창과 송공패 전달, 대학 연혁 보고, 개교 80년 역사 영상 상영, 기념사와 축사, 대학 구성원 합창공연 순으로 진행된다.

특히 대학 발전에 헌신한 장기근속 교직원 31명에게 표창을 수여하고, 송하철 전 총장에게 송공패를 전달해 대학의 성장과 발전에 기여한 이들의 노고를 기린다.

1946년 개교한 국립목포대는 지난 80년 동안 전남 서남권 고등교육의 중심 역할을 수행하며 지역 인재 양성과 학문 발전에 기여해 왔다. 이번 기념식은 단순한 개교 기념행사를 넘어 대학이 축적해 온 교육·연구 성과를 바탕으로 급변하는 고등교육 환경에 대응하고, 지역사회와 함께 지속 가능한 발전 기반을 마련하는 전환점이 될 것으로 기대된다.

기념식 이후에는 오후 4시부터 대학 박물관 지하 전시실에서 타임캡슐 봉인식이 열린다. 대학의 역사와 현재를 담은 자료를 타임캡슐에 수장하고, 학생대표가 '20년 후의 우리에게 보내는 메시지'를 낭독하는 순서로 진행된다.

참석자들이 함께 타임캡슐을 봉인하는 이번 행사는 개교 80주년의 현재를 기록하고 미래 세대에 대학의 역사와 발전 의지를 전달한다는 점에서 의미를 더한다.

박시형 총장 직무대리는 "이번 기념식을 계기로 지역사회와 함께 성장해 온 대학의 역사적 가치를 되새기고 교육·연구·산학협력 역량을 강화해 새로운 100년을 준비할 계획이다"고 밝혔다.

한편 이날 오후 6시에는 총동문회 주관으로 목포 신안비치호텔에서 개교 80주년 기념 축하의 밤 행사가 열린다.