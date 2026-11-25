▲임실군 하계조사료 수확 농작업 대행단이 대형 농기계를 투입해 농경지에서 조사료 수확 및 결속·밀봉 작업을 진행하고 있다. ⓒ임실군

전북 임실군의 '하계조사료 수확 대행' 사업 면적이 시행 10년 만에 약 4배 증가하며 지역 축산농가의 경영 부담을 덜고 있다.

임실군은 지난 7월부터 4개월간 3개 조의 전문 대행단을 투입해 관내 157개 농가, 총 168ha 면적의 하계조사료 수확을 마쳤다고 25일 밝혔다.

이번 사업은 사룟값 상승과 산지 축산물 가격 하락으로 어려움을 겪는 농가를 지원하기 위해 추진됐다.

고가의 대형 농기계를 갖추기 어려운 농가를 대신해 조사료 수확부터 결속, 비닐 밀봉(랩핑)까지 전 과정을 원스톱으로 처리해 장비 구입비와 노동력 부담을 동시에 낮췄다.

2016년 첫 시행 당시 43ha였던 대행 면적은 해마다 수요가 늘며 올해 168ha로 확대됐다.

군은 작업 기간 조사료 생육 상태에 맞춰 수확 일정을 탄력적으로 조율하고, 멧돼지 등 야생동물 피해 예방 활동도 병행했다.

이를 통해 국내산 조사료 생산 기반을 넓혀 수입 건초 의존도를 낮추고 축산업 자생력을 높이는 데 주력했다.

현장에서 수렴한 애로사항과 개선 의견은 내년도 장비 운용 효율과 작업 지원 체계 고도화에 반영할 계획이다.

임실군의 농작업 대행 서비스는 논콩·보리·율무 등 주요 밭작물 수확과 70세 이상 고령 농업인 대상 맞춤형 작업으로 확대 운영되며 농촌 인력난 해소를 뒷받침하고 있다.

한득수 임실군수는 "경영비 상승과 일손 부족으로 시름하는 농업인들이 현장에서 체감할 수 있는 실질적 지원책을 강화하고 있다"며 “앞으로도 작업 부담은 낮추고 농업 경쟁력은 높여나가겠다"고 강조했다.