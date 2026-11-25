전남광주특별시 무안교육지원청(교육장 임도선)이 2027학년도 학교교육과정의 내실 있는 설계와 운영을 위해 현장 교사들의 실무 역량 강화에 나섰다.

25일 무안지원청에 따르면 지난 24일 목포 호텔에디션스에서 관내 초등학교 교육과정 업무 담당 교사와 희망 교사를 대상으로 '2027학년도 학교교육과정 설계·운영 역량 강화 실습형 연수'를 실시했다.

이번 연수는 2022 개정 교육과정에 대한 이해를 바탕으로 학교별 특성과 교육공동체의 요구를 반영한 교육과정을 설계하고, 담당 교사들의 실질적인 교육과정 운영 능력을 높이기 위해 마련됐다.

▲ 학교교육과정 설계·운영 역량 강화 실습형 연수를 하고 있다. 2026. 11. 24 ⓒ무안교육지원청

특히 기존의 일방적인 전달식 연수에서 벗어나 학교 현장에서 활용할 수 있는 자료를 살펴보고 직접 적용하는 참여·실습 중심으로 진행해 현장 활용도를 높이는 데 중점을 뒀다.

참석 교사들은 '준비하기·설계하기·운영하기·평가하기' 단계에 따라 학교교육과정 설계와 운영 과정을 직접 실습했다. 학교별 교육과정 운영 사례와 업무 추진 과정에서 겪는 어려움을 공유하고 개선 방향도 함께 모색했다.

이날 학교마다 다른 교육 여건과 학생들의 학습 특성을 교육과정에 반영하고, 교사들이 교육과정 설계 단계부터 주도적으로 참여할 수 있도록 했다는 점에서 의미가 있다.

연수에 참석한 한 초등학교 교사는 "학교교육과정을 준비하면서 무엇을 먼저 살피고 동료 교사들과 어떤 내용을 협의해야 하는지 구체적으로 생각해 볼 수 있었다"며 "오늘 살펴본 자료와 실습 내용을 활용해 우리 학교의 여건과 학생의 배움을 담은 교육과정을 동료들과 함께 만들어 가겠다"고 말했다.

임도선 교육장은 "학교교육과정은 학생의 성장을 위해 교육공동체가 함께 고민하고 실천할 방향을 담는 것이다"며 "선생님들이 교육과정 설계의 주체로서 전문성을 발휘하고 학교마다 특색 있는 교육활동을 펼칠 수 있도록 현장 중심의 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.

한편 무안교육지원청은 내달 10일 교육과정 업무 담당 교사를 대상으로 2차 연수를 진행한다. 2차 연수에서는 학교별 교육과정 초안과 설계 방향을 공유하고, 점검 체크리스트를 활용한 검토와 실습을 통해 학교별 수정·보완 방향을 구체화할 계획이다.