경기 시흥시가 지역사회 발전과 이웃을 위해 오랜 시간 봉사해 온 시민 20명에게 시민대상을 수여하고 감사의 뜻을 전했다.

25일 시흥시에 따르면 시는 지난 23일 시흥아트센터에서 ‘2026 시흥시 시민대상 시상식’을 열고 주민자치와 복지, 봉사, 지역 활동 등 각 분야에서 공로를 세운 시민 20명을 시상했다.

▲‘2026 시흥시 시민대상 시상식’ ⓒ시흥시

시흥시 시민대상은 지역사회 발전과 시민 화합에 기여한 시민에게 수여하는 시 최고 권위의 상이다. 올해는 기존 3명이던 수상 규모를 20명으로 확대해 지역 곳곳에서 묵묵히 활동해 온 시민들의 공로를 폭넓게 인정했다.

이날 행사에는 수상자와 가족, 관계자 등 700여 명이 참석해 수상의 기쁨을 함께했다. 시립전통예술단을 비롯해 가수 강애리자와 김요한, 해오름유치원 어린이들의 축하공연도 펼쳐져 의미를 더했다.

수상자인 최형묵 목감동 새마을지도자협의회 부회장은 “시민대상이라는 큰 상을 받게 돼 감사하고 영광스럽다”며 “지역을 위해 함께 힘써준 주민들과 회원들의 노력이 있었기에 가능한 결과”라고 말했다. 이어 “앞으로도 주민들과 함께 봉사활동을 이어가며 더 살기 좋은 목감동을 만드는 데 힘을 보태겠다”고 밝혔다.

임병택 시장은 “시흥을 위해 각자의 자리에서 헌신해 온 스무 분의 수상을 진심으로 축하드린다”며 “앞으로도 시민과 함께 지역 공동체를 성장시키고 모두가 함께하는 도시를 만들어 가겠다”고 말했다.

한편 올해 시민대상 수상자는 지난 8월 후보자 추천을 받은 뒤 공적심사위원회 심사를 거쳐 최종 선정됐다.