전북특별자치도는 3대에 걸쳐 병역의무를 성실히 이행한 도내 병역명문가 190가문에 도지사 명의의 감사 서한을 우편으로 전달한다고 25일 밝혔다.

이번 감사 서한은 ‘전북특별자치도 병역명문가 예우 및 지원에 관한 조례’에 따른 선양사업의 일환으로, 병역명문가의 헌신을 기리고 병역의무 이행이 존중받는 사회 분위기를 조성하기 위해 마련됐다.

병역명문가는 조부와 아버지 형제, 본인과 형제 등 3대 가족이 모두 현역 복무 등 병역의무를 성실히 이행한 가문으로, 병무청의 심사를 거쳐 선정된다.

2004년부터 올해 2월까지 도내에서 선정된 병역명문가는 총 648가문이다. 이번 감사 서한 전달 대상은 지난해 1월부터 올해 2월까지 새롭게 선정된 190가문이다.

전북특별자치도는 앞서 2022년 234가문(2004~2021년 선정), 2025년 224가문(2022~2024년 선정)에 감사 서한을 전달한 바 있다.

이와 함께 병역명문가에 대한 도지사 표창 수여 등 다양한 예우 시책을 추진하며, 국가를 위해 헌신한 병역명문가가 지역사회에서 존경받고 자긍심을 가질 수 있도록 선양사업을 이어가고 있다.

이원택 전북특별자치도지사는 감사 서한을 통해 “세대를 이어 국가의 부름에 응하고 나라를 지켜주신 병역명문가 가족 여러분 덕분에 오늘날 대한민국이 이처럼 굳건할 수 있었습니다”라며 “병역을 명예롭게 이행한 가문이 존경받고 자부심을 느낄 수 있도록 예우를 다하겠습니다”라고 밝혔다.

이어 “여러분의 명예로운 역사가 대대손손 이어지며 빛날 수 있도록 행정적인 노력을 이어가겠습니다”라며 병역명문가 가족들의 헌신에 깊은 존경과 감사의 뜻을 전했다.