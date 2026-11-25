경기 안양시가 스마트도시 운영 역량을 바탕으로 국제무대에서 정책 성과를 알리고 AI 관련 사업을 확대하고 있다.

안양시는 지난 3일부터 5일까지 스페인 바르셀로나에서 열린 ‘스마트시티 엑스포 월드 콩그레스(SCEWC) 2026’에 초청받아 안양형 AI 도시 모델인 ‘안양 시티버스(Anyang CitiVerse)’를 소개했다고 25일 밝혔다.

▲안양시청 전경 ⓒ안양시

최대호 안양시장은 실종자 수색과 고령자 스마트 안심 서비스 등 AI 기술을 활용한 시민 안전 정책을 발표했다. 2024년에 이어 스마트도시 국제표준인증(U4SSC) 이행 인증서도 받았다.

안양의 스마트도시 정책을 이끄는 스마트도시통합센터에는 지금까지 해외 146개국 1143개 도시에서 8677명이 방문했다. 올해 센터 관제를 통해 음주운전과 절도 각 1건을 적발하고 응급조치 50건, 가족 인계 2건을 지원했다.

시는 스마트폰 안전귀가 서비스와 고령자 스마트 안심서비스, 자율주행버스 ‘주야로’ 등 시민 체감형 사업도 추진하고 있다. 최근에는 AI 기반 순찰로봇 도입도 준비하고 있다.

이와 함께 올해 중앙부처 AI 관련 공모사업 15개에 선정돼 총 670억 원의 사업비를 확보했다. 주요 사업은 시내버스에 엣지 AI 기술을 적용하는 사업과 레벨4 자율주행 셔틀 ‘주야로’ 도입, AI 기반 실종자 동선 추적 시스템의 만안구 확대 등이다.

시는 내년부터 2029년까지 적용할 AI 중장기 종합계획도 수립하고 있다. 이를 통해 AI 기술 도입과 산업 생태계 조성, 데이터 활용 및 보안 관리체계 구축 등을 추진할 계획이다.

최대호 시장은 “안양의 AI 도시 모델과 정책 경험을 세계 도시들과 지속적으로 공유하고 글로벌 AI 선도 도시로서 교류와 협력을 확대하겠다”고 말했다.