전북특별자치도가 내년부터 도내 10개 인구감소지역의 문화누리카드 대상자에게 연 5만원을 추가 지원한다. 청년문화패스 지원 연령은 현행 19~20세에서 19~34세로 넓힌다.

전북도는 이 같은 내용을 담아 2027년 문화·관광·체육 분야 5개 사업을 확대하거나 개편한다고 밝혔다.

문화누리카드 지원 대상은 도내 6세 이상 기초생활수급자와 차상위계층 14만 4716명으로, 올해보다 5166명 늘어난다. 정읍·남원·김제 등 10개 인구감소지역의 지원 대상자 4만 6565명에게는 기본 지원금 15만원에 5만원을 더 준다. 청소년·준고령자 추가 지원금 1만원까지 받으면 연간 최대 21만 원이다.

청년문화예술패스는 ‘청년문화패스’로 개편된다. 도내 19~34세 청년에게 1인당 연 15만원을 전액 국비로 지원할 계획이다. 생애 한 차례 지원하던 방식은 매년 지원하는 방식으로 바뀌고, 공연·전시·영화 관람과 도서 구입에 더해 체육활동에도 쓸 수 있다.

관광 분야에서는 전북투어패스 33개 상품을 이용 수요가 높은 상품 중심으로 통폐합한다. 이용률이 낮은 시·군을 포함해 두 곳 이상을 방문하면 참여할 수 있는 인증 행사도 신설한다. 전담여행사에 관광객 유치 실적에 따라 보상금을 주던 사업은 지역 축제와 숙박·체험을 묶은 체류형 관광상품 개발을 지원하는 방식으로 바꾼다.

스포츠강좌이용권은 3자녀 이상 다자녀 가구와 인구감소지역 거주 가구, 북한이탈주민 가구의 5~18세 유·청소년까지 확대한다. 지정 강좌 수강료를 월 10만 5000원 한도에서 최대 12개월 지원한다. 기존 대상자의 1차 신청은 오는 27일까지이며, 새로 포함되는 대상의 신청 일정은 별도로 안내한다.

문화누리카드와 청년문화패스, 스포츠강좌이용권의 지원 대상과 금액은 2027년 정부 예산안 기준으로, 국회 예산 심의 결과에 따라 달라질 수 있다.

박동우 전북도 문화체육관광국장은 “바뀌는 제도를 몰라서 누리지 못하는 도민이 없도록 시군과 함께 적극 알리고, 현장에서 빈틈없이 시행되도록 꼼꼼히 챙기겠다”고 말했다.