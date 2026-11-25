국회 법제사법위원회 소속 더불어민주당 위원들이 25일 이용철 법무부 장관 후보자에 대해 “새 형사사법체계를 안착시키고 개혁을 완성해낼 적임자”라며 인사청문경과보고서를 채택하겠다는 입장을 밝혔다.

김의겸 의원(전북 군산김제부안갑)은 이날 자신의 페이스북에 민주당 법사위원 일동 명의의 공동 입장문을 올렸다.

위원들은 입장문에서 "이 후보자가 참여정부 사법개혁위원회 간사로 활동하며 공판중심주의 확대와 양형위원회 설립, 국민참여재판 도입을 제안한 이력을 들어 사법개혁을 이끌 역량을 갖췄다"고 평가했다.

위원들은 국민의힘이 제기한 이재명 대통령 관련 사건의 공소취소를 위한 지명 의혹과 대장동 개발사업 연루 의혹에 대해 “근거 없이 제기된 정치공세”라고 주장했다. 후보자의 과거 이력이나 인적 관계와 해당 의혹 사이의 인과관계, 구체적인 역할을 뒷받침할 근거가 청문회에서 제시되지 않았다는 것이다.

앞서 24일 인사청문회에서 국민의힘은 이 후보자에게 이 대통령 관련 사건의 공소취소를 지휘할 것인지 집중적으로 따져 물었다.

이 후보자는 국민이 납득하기 어려운 지휘권 행사는 하지 않겠다는 입장을 밝혔으나, 공소취소를 지휘하지 않겠다는 확답은 하지 않았다. 대장동 연루 의혹에 대해서도 "성남산업진흥재단 재직 당시 산업용지 관련 연구용역을 수행했다"며 개발사업 관여 의혹을 전면 부인했다.

민주당 법사위원들은 “후보자의 역량이 충분히 검증된 만큼, 이제 국회가 뒷받침할 차례”라며 새 형사사법체계의 안착과 범죄 피해자 보호에 힘쓰겠다고 밝혔다.