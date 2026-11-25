▲전북 임실군의회(의장 정일윤)가 제357회 제2차 정례회 일정에 따라 지난 20일 시작한 2026년도 행정사무감사를 통해 군정 주요 사업 추진 상황과 예산 집행 적정성을 집중 점검하고 있다. ⓒ임실군의회

전북 임실군의회가 2026년도 행정사무감사를 통해 집행부의 방만한 재정 운영과 반복되는 행정절차 위반, 대형 사업의 타당성 문제를 정조준했다.

본예산으로 편성할 수 있는 사업에 지방채를 발행한 문제부터 의회 의결 없이 설계 용역을 발주한 관행, 대표 축제의 총사업비조차 파악하지 못한 예산 관리 부실 등이 도마 위에 올랐다.

이번 감사에서는 △지방채 발행과 보조금 반복 지원 등 재정 건전성 △공유재산 의회 의결 전 발주와 수의계약 공정성 △대형 사업의 타당성과 주민 환원 △농가·청소년 등 주민생활 밀접 행정의 실효성이 핵심 쟁점으로 부각됐다.

의원들은 단순한 사업 실적 확인을 넘어 행정절차가 제대로 지켜졌는지, 군비 부담은 적정한지, 군민에게 실질적인 혜택이 돌아가는지를 꼼꼼히 따져 물었다.

재정 운영과 계약 행정의 허점은 감사 내내 집중적인 질타를 받았다.

김정흠 의원은 본예산에 담을 수 있는 전환사업과 군수 공약사업에 지방채를 발행한 재정 운영의 적정성을 문제 삼으며 지방채 발행의 필요성과 향후 재정 부담을 면밀히 따져야 한다고 요구했다.

이어 수의계약 쪼개기와 특정 업체 몰아주기를 막기 위해 도입한 제도가 실제 개선 효과를 거뒀는지 추궁하며 제도 시행 전후의 업체별 계약실적 비교자료 제출을 요청했다.

임은두 의원은 공유재산관리계획에 대한 의회 의결을 거치기도 전에 실시설계용역이 발주되는 사례가 되풀이되고 있다고 꼬집었다.

임 의원은 총괄부서인 재무과가 사전절차 이행 여부를 철저히 챙겨야 한다며 계약 건수가 많거나 사업 규모가 작다는 이유로 확인을 소홀히 해서는 안 되고, 계약 단계에서 의회 의결 여부를 반드시 점검할 수 있는 제도적 장치를 마련해야 한다고 강조했다.

▲전북특별자치도 임실군의회 의원. 왼쪽 위부터 김정흠, 김종규, 김종수, 김진환 아랫줄 왼쪽부터 라시열, 박선옥, 임은두, 정일윤 의원.ⓒ

김진환 행정사무감사특별위원장은 지역업체 우선계약의 실효성을 높이기 위해 관내 등록 건설업체의 실제 영업 현황을 정확히 파악하고, 계약이 지역경제 활성화로 이어지도록 관리할 것을 주문했다.

이와 함께 오수 청소년센터의 인력 보강과 운영시간 조정, 학부모 의견 수렴을 통한 프로그램 운영 개선의 필요성도 제기했다.

임실군을 대표하는 관광·축제 사업의 내실과 사후 관리 문제도 도마에 올랐다.

박선옥 의원은 임실N치즈축제에 행사 예산 외에도 임시주차장 조성 예비비와 다른 부서 예산이 별도로 투입됐는데도 담당 부서가 전체 비용을 파악하지 못하고 있는 점을 지적했다.

박 의원은 실제 축제에 쓰인 총사업비를 종합해 보고할 것을 요구하는 한편 축제 성과를 정확히 비교할 수 있도록 방문객 집계 기준의 일관성을 확보하고, 자활사업은 취업과 창업 등 실질적인 자립 성과를 중심으로 운영하라고 당부했다.

김종수 의원은 임실치즈테마파크 부지 소유권 소송과 관련해 판결 이후 협상 진행 상황과 관계 부서 간 정보 공유 실태를 따져 묻고 신속한 후속 대응을 촉구했다.

또 사선대 오감정원 조성사업의 인공폭포 예정지가 주변 식당가 때문에 접근성과 경관 활용도가 떨어질 수 있다며 주변 공간과 연계한 시설 배치 방안을 면밀히 검토할 것을 주문했다.

대규모 예산이 투입되는 환경·농정 사업과 보조금 관리의 실효성에 대한 지적도 잇따랐다.

라시열 의원은 가축분뇨 공공처리시설 주변지역 지원사업이 확정되고도 지원금이 집행되지 않은 상황을 질타하며 태양광 발전사업 수익이 주변 주민들에게 실질적으로 돌아가도록 사업계획 등에 명시할 것을 요구했다.

특히 총사업비 약 467억원 가운데 군비 약 93억원이 들어가는 우분 고체연료화 사업은 다른 지역의 추진 사례를 꼼꼼히 살펴 사업의 타당성과 재정 부담을 충분히 검토해야 한다고 강조했다.

김종규 의원은 성과평가에서 미흡 판정을 받은 일부 보조사업이 개선 조치나 지원 규모 조정 없이 예산을 반복 지원받은 문제를 지적하며 평가 결과를 사업 개선과 예산편성에 반드시 반영할 것을 요구했다.

아울러 야생동물 피해예방시설 설치가 수확기 이후까지 지연되고 일부 농가의 농작물 피해보상금 지급도 늦어지고 있는 현실을 짚으며 피해예방시설의 적기 설치와 미지급 보상금의 조속한 지급을 촉구했다.

한편 임실군의회(의장 정일윤)는 제357회 제2차 정례회 기간인 지난 20일부터 행정사무감사특별위원회(위원장 김진환)를 가동해 감사를 이어가고 있다.

20일 기획감사실과 행정지원실, 홍보담당관을 시작으로 23일 문화관광국 소관 부서와 관련 기관, 24일 재무과와 종합민원과, 복지환경국 소관 부서를 대상으로 감사를 벌였다.

군의회는 오는 27일까지 남은 부서에 대한 행정사무감사를 계속하며 주요 사업의 추진 실태와 예산 집행, 주민생활과 맞닿은 행정 전반을 점검할 예정이다.