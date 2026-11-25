경기 광명시가 헌법의 핵심 가치인 국민주권을 지역 행정에 구현하고 시민 참여를 확대하기 위한 ‘헌법친화도시’ 전국 확산에 나선다.

광명시는 다음 달 3일 오후 2시 라까사호텔 광명 베르데르홀에서 ‘헌법친화도시 선포식’을 개최하고, 참여 지방정부들과 공동선언을 발표한다고 25일 밝혔다.

▲‘헌법친화도시 선포식’ 안내문 ⓒ광명시

헌법친화도시는 헌법에 담긴 국민주권 원칙을 시정 전반에 반영해 시민의 존엄과 기본권을 보장하고, 시민의 의견이 실제 정책과 행정에 반영되는 도시를 의미한다.

이번 행사는 지방정부 간 협력 기반을 마련하고 헌법적 가치를 지역사회에 확산하기 위해 마련됐다. 행사는 공동선언과 정책토론회 등 2부로 진행된다.

1부에서는 헌법친화도시 지방정부협의회 가입 의사를 밝힌 지방정부들이 국민주권 실현과 시민 기본권 보장을 위한 공동선언을 발표한다. 2부에서는 박승원 광명시장이 헌법친화도시 조성 방향과 지방정부의 역할을 발표하고, 전문가들과 함께 시민 참여 확대와 헌법정신의 지방행정 구현 방안을 논의한다.

박승원 시장은 “지방정부가 앞장서 헌법의 기본원칙을 행정 전반에 구현하고 국민주권의 가치를 지역에서 실현해야 한다”며 “다른 지방정부와 협력해 헌법적 가치가 전국 곳곳에 뿌리내릴 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.