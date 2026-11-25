이재명 대통령은 25일 "가정폭력의 경우 피해자가 처벌을 원하지 않더라도 가해자에게 책임을 물을 수 있도록 법을 개정하겠다"고 했다.

이 대통령은 X(옛 트위터)에 "여성이 두려움 없이 일상을 살아가고, 누구나 안심할 수 있는 사회를 만들겠다"며 이같이 썼다.

그러면서 "지난달 말씀드린 '초안전사회'를 만들기 위해 피해자 보호를 더욱 강화하겠다"며 "이를 위한 범정부 종합대책도 곧 발표하겠다"고 했다.

이 대통령은 "최근 가정폭력과 스토킹, 교제폭력 등 관계성 범죄가 잇따르고 있다. 위험 신호도 있었고 도움을 요청하는 목소리도 있었다"며 "그런데도 소중한 생명을 지켜내지 못했다"고 했다.

이어 "폭력으로부터 피해자를 지켜내지 못하는 일이 반복돼서는 안 된다. 자신의 안전을 지키는 일을 피해자 개인에게 맡겨서도 안 된다"며 "위험 신호를 놓치지 않고 피해자의 생명을 지키는 일은 국가의 기본적인 책무"라고 덧붙였다.

전날 이 대통령이 주재한 국무회의에서 정부는 가정폭력 범죄에 반의사불벌죄 적용을 배제할 필요가 있다는 데에 의견을 모아 가정폭력처벌법 개정에 적극적 의지를 보였다.

한편 이 대통령은 다른 게시글에선 5.18민주화운동 진압과 삼청교육대 경찰관들에 대한 서훈 취소 관련 보도를 공유하며 "반인권범죄 가담, 내란범죄 수행자들의 서훈 박탈은 만시지탄이나 너무 당연한 조치"라고 했다. 그러면서 "앞으로도 마지막 한명까지 역사교정은 쭈욱 계속된다"고 덧붙였다.

이와 관련해 전날 국무회의에선 헌법 질서와 인권을 침해한 사건과 관련해 수여된 정부포상을 취소하는 서훈 취소안이 심의·의결됐다.

이에 따라 삼청교육 관련자 72명, 5.18민주화운동 진압 관련자 18명, 1980년 5.17 비상계엄 확대 조치 관련자 8명, 간첩 재심 무죄 사건 관련자 4명 등 102명의 정부포상이 취소됐다.