▲김원기 의정부시장이 지난 9월 30일 자금동주민센터에서 ‘시시콜콜’을 열고 지역 주민들과 소통하고 있다.ⓒ의정부시

의정부시가 시민주권 실현과 현장 중심의 소통행정 강화를 통해 시민의 목소리가 정책에 반영되고 실질적인 시정 변화로 이어지는 소통 체계 구축에 나선다고 25일 밝혔다.

시는 민선 9기 시정 방향에 발맞춰 시민과의 직접 소통을 확대하고, 시민의 일상과 생활 현장에서 지역사회의 다양한 목소리를 듣는 ‘시민과 시정을 잇는 현장소통 추진계획’을 마련해 본격 추진한다.

이번 계획은 시장 직속 시민주권담당관 신설을 계기로 분산된 소통 기능을 체계적으로 연계하고, 기존의 민원 접수와 의견 청취를 넘어 시민과 만나는 방식 자체를 다양화해 그 과정에서 수렴한 의견을 실질적인 시정 변화로 연결하는 데 중점을 뒀다.

특히 시민과의 만남이 일회성 행사에 그치지 않도록 의견 수렴부터 부서별 검토, 해결 방안 마련, 결과 공유 및 정책 반영까지 이어지는 지속적인 소통·환류 체계를 구축할 방침이다.

시는 이를 위해 △시민의 일상 속으로 찾아가는 공감 소통 ‘시민 속으로’ △지역사회와 함께하는 정례 소통 ‘시정 동반 클럽, 시시콜콜’ △시장이 직접 찾아가는 현장민원실 ‘우리동네 시장실’ △온라인 소통 플랫폼 ‘소통ON’ 등 네 가지 방향으로 소통행정을 확대한다.

먼저, ‘시민 속으로’는 시장이 시민의 일상과 관심사를 함께 경험하며 삶의 현장에서 다양한 목소리를 듣는 공감형 소통 프로그램이다. 청년, 소상공인, 복지 현장 종사자, 학부모, 대학생 등 다양한 계층과 분야의 시민을 만나 일상과 관심사를 공유하고, 체험과 참여 등 대상별 특성에 맞는 방식으로 지역사회의 현실과 정책 수요를 살펴볼 예정이다. 시민단체와의 정책 대화, 청년들과의 관계망 형성 논의, 전통시장 상인과의 현장 만남 등 주제와 대상에 따라 다양한 방식으로 운영한다.

‘시정 동반 클럽, 시시콜콜’은 동 자생단체와 정기적으로 만나 지역사회와 행정을 잇는 협력적 소통 기반을 마련하는 프로그램이다. 자생단체장과 회원들을 만나 활동 과정에서 겪는 어려움과 지역 현안을 공유하고, 시민의 관점에서 바라본 시정에 대한 의견을 폭넓게 듣는다. 향후 소통 대상을 확대하고 지역별·분야별 현안을 중심으로 운영해 시민과 행정이 지역 문제를 함께 고민하고 해결하는 민관 협력의 장으로 발전시킬 계획이다.

시장이 직접 시민을 찾아가는 ‘우리동네 시장실’도 운영한다. 15개 동을 순회하며 시민과 시장이 일대일로 마주하는 현장 민원 상담 창구를 마련해 생활 속 불편과 지역 현안을 직접 듣고 해결 방안을 모색한다. 특히 반복·복합 민원이나 장기 검토가 필요한 민원은 관계 부서와 함께 현장을 확인하고 근본적인 해결 방안을 마련하는 등 시민의 어려움에 적극적이고 책임 있게 대응할 예정이다.

▲김원기 의정부시장이 지난달 8일 청년공감처에서 제4기 의정부시 청년협의체 위원과 소통하고 있다.ⓒ의정부시

이와 함께 시 누리집에 온라인 소통 플랫폼 ‘소통ON’을 구축·운영한다. 소통 프로그램과 운영 현황을 소개하는 ‘소통알림’, 부서별 소통 채널과 추진 현황을 공유하는 ‘소통시정’, 소통행정의 성과와 우수 사례를 소개하는 ‘소통자료’ 등으로 구성해 시민 누구나 시의 소통 활동과 관련 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 할 계획이다.

시는 이번 현장 소통 강화로 시민의 시정 참여 기회가 확대되고 정책 변화에 대한 체감도가 높아지는 한편, 현장의 생생한 의견을 바탕으로 정책의 실효성과 행정의 대응력도 높아질 것으로 기대하고 있다. 아울러 시민과 행정이 지역 문제를 함께 해결하는 협력적 시정 문화를 정착시켜 시민주권이 일상에서 실현되는 기반을 마련할 것으로 보고 있다.

김원기 시장은 “시민주권은 시민의 목소리를 듣는 것에서 출발하지만, 그 목소리에 책임 있게 응답하고 시정의 변화로 연결할 때 비로소 실현될 수 있다”며 “앞으로도 시민이 있는 곳이라면 어디든 찾아가 소통하고, 시민의 의견이 정책에 반영되는 과정을 투명하게 공유해 시민이 시정의 주체로 참여하는 진정한 소통도시 의정부를 만들어 나가겠다”고 말했다.

한편, 시민의 뜻을 바탕으로 시민과 행정이 다양한 관점에서 의견을 나누고, 실현 가능한 개선 방안을 모색하는 ‘2026년 시민과 시장과의 대화’가 다음달 22일 오후 2시 30분 의정부문화역 이음에서 열릴 예정이다.