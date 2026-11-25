▲대구 중구가 주민자치 역량강화를 위한 주민자치 아카데미 현장탐방 실시하고 있다ⓒ대구중구

지역을 바꾸는 힘은 거창한 정책이나 시설에서만 나오는 것이 아니다. 주민들의 목소리에 귀 기울이고 지역의 미래를 고민하는 사람들, 그리고 주민 한 사람 한 사람이 건강하고 안전하게 살아갈 수 있는 환경을 만드는 작은 실천에서 출발한다.

대구 중구가 주민자치위원들의 역량 강화와 청년층의 건강 보호를 위한 현장 중심 활동을 잇달아 펼치며 지역 공동체의 경쟁력 높이기에 나섰다.

한쪽에서는 주민자치위원들이 경남 함안을 찾아 역사와 문화를 배우고 서로의 경험을 나누며 지역자치의 역량을 다졌고, 다른 한쪽에서는 보건소가 대학생들을 직접 찾아가 HIV/AIDS 예방 정보를 알리고 감염인에 대한 편견을 바로잡는 캠페인을 진행했다.

대상과 방식은 다르지만 주민이 지역사회의 주체가 되고, 누구나 안심하고 생활할 수 있는 환경을 만든다는 점에서 두 활동은 맞닿아 있다.

◆ 주민자치도 현장에서 배운다...12개 동 위원들 함안서 소통과 화합

대구 중구의 주민자치위원 40명이 지난 24일 경남 함안군으로 현장학습을 떠났다. 이는 단순한 가을 나들이가 아니라 지역을 이해하고 다른 동 위원들과 경험을 나누며 주민자치의 새로운 방향을 모색하기 위한 자리였다.

대구 중구청(구청장 류규하)이 주민자치위원들의 역량 강화와 위원 간 소통·화합을 위해 마련한 이번 현장탐방에는 12개 동 주민자치위원들이 참여해, 주민자치 아카데미의 하나로 추진됐다.

지난 10월 지방자치법 개정에 따른 주민자치회 전환 대비 교육에 이어 마련된 것으로, 제도에 대한 이해를 넘어 실제 현장 경험을 통해 위원들의 시야를 넓히고 상호 교류를 활성화하는 데 목적을 뒀다.

참가자들은 함안박물관과 말이산고분군, 입곡군립공원 등을 둘러보며 함안의 역사와 문화유산, 지역 고유의 자원을 살펴봤다. 지역의 특색을 보존하고 활용하는 사례를 접하면서 각 동의 주민자치 활동에 접목할 수 있는 다양한 아이디어도 공유했다.

특히 이번 탐방에서 주목할 부분은 12개 동 주민자치위원들이 한자리에 모였다는 점이다. 평소 각 동에서 주민자치 활동을 펼쳐온 위원들이 서로의 경험과 고민을 나누면서 지역별 활동의 차이를 이해하고 협력의 폭을 넓히는 계기가 됐다.

주민자치회 전환을 앞둔 시점에서 위원들의 역할과 책임은 더욱 중요해지고 있다. 주민들의 의견을 수렴하고 지역 문제를 함께 해결하기 위해서는 제도에 대한 이해뿐 아니라 위원들 사이의 신뢰와 소통이 필수적이기 때문이다.

류규하 중구청장은 “주민자치의 발전을 위해서는 주민자치위원들의 역량 강화와 위원 간 소통·협력이 중요하다”며, “이번 현장탐방이 위원들의 견문을 넓히고 서로 의견을 공유하는 시간이 되었길 바라며, 앞으로도 주민자치 활성화를 위한 다양한 교육과 지원을 이어 나가겠다”고 말했다.

▲중구보건소가 지난 23일 한국사학진흥재단 대구행복기숙사에서 학생들을 대상으로 HIV/AIDS 예방 홍보 캠페인을 실시하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구중구

◆ 청년들에게 정확한 건강정보 전달...HIV 편견 허물기 나선 중구보건소

주민자치위원들이 지역 공동체의 미래를 고민하는 동안 중구보건소는 청년들의 건강한 일상을 지키기 위해 현장으로 향했다.

중구보건소(소장 황석선)는 지난 23일 한국사학진흥재단 대구행복기숙사에서 학생들을 대상으로 HIV/AIDS 예방 홍보 캠페인을 펼쳤다. 이는 다음달 1일 제39회 세계 에이즈의 날을 앞두고 청년층의 올바른 인식 확산과 감염 예방, 조기 검사의 중요성을 알리기 위해서다.

이번 캠페인에서 가장 강조한 것은 정확한 정보였다. HIV는 악수나 포옹, 함께 식사하는 등 일상적인 접촉으로는 전파되지 않지만, 잘못된 정보로 인한 두려움과 편견은 여전히 감염인에 대한 차별로 이어질 수 있다.

보건소는 ‘예방과 실천은 제대로, 감염과 전파는 제로로’를 슬로건으로 HIV 주요 감염 경로와 예방 수칙, 올바른 콘돔 사용법 등을 안내했다. 특히 감염인과 일상생활을 함께하는 것만으로는 감염되지 않는다는 사실을 알리며 불필요한 경계심을 낮추고 올바른 사회적 인식을 확산하는 데 주력했다.

아울러 검사에 대한 부담을 덜어주기 위한 정보도 제공했다. 보건소에서 운영하는 무료·익명검사를 안내해 신분 노출에 대한 걱정 없이 감염 여부를 확인할 수 있다는 점을 알리고 자발적인 조기 검사 참여를 독려했다.

청년층의 안전을 위한 마약류 예방 홍보도 함께 이뤄졌다. 본인의 의사와 관계없이 마약류에 노출됐을 가능성이 의심되는 경우 신속하게 확인하고 대응할 수 있도록 보건소의 마약류 익명검사 제도를 소개했다.

건강정보를 전달하는 데 그치지 않고 청년들이 실제 위기 상황에서 도움을 받을 수 있는 검사 제도까지 안내했다는 점에서 의미가 있다.

황석선 중구보건소장은 “HIV/AIDS 예방은 정확한 정보를 바탕으로 올바른 예방수칙을 실천하는 것에서 시작된다”며 “이번 캠페인이 청년들의 자발적인 건강관리와 감염인에 대한 인식 개선의 계기가 되기를 바란다”고 말했다. 이어 “마약류 피해 예방에도 지속적인 관심을 기울여 지역 주민이 건강하고 안전한 생활을 할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

한편 HIV 감염 여부를 확인하기 위한 검사는 감염 의심일로부터 약 4주 후 받는 것이 권장된다. HIV 검사와 마약류 익명검사에 관한 자세한 사항은 중구보건소 임상병리실로 전화 문의하면 된다.

◆ 주민이 주인 되는 도시, 누구나 안전한 도시로

중구가 추진한 두 활동은 주민자치와 보건이라는 서로 다른 분야에서 출발했지만 궁극적으로는 주민의 삶의 질을 높이는 데 초점을 맞추고 있다.

주민자치위원 현장탐방이 지역을 이끌어갈 주민들의 역량과 협력 기반을 다지는 과정이라면, HIV/AIDS 예방 캠페인은 청년들이 정확한 건강정보를 바탕으로 스스로를 보호하고 사회적 편견을 줄여가는 과정이다.

결국 살기 좋은 지역은 주민들이 지역 문제에 주도적으로 참여하고, 누구나 건강과 안전을 보장받으며 생활할 수 있는 곳이다.

주민자치위원들의 현장 경험이 지역의 변화로 이어지고, 청년들에게 전달된 건강정보가 일상 속 실천으로 자리 잡을 때 지역 공동체의 힘도 한층 커질 수 있다.

대구 중구가 주민자치의 뿌리를 튼튼히 하는 동시에 세대별 건강과 안전을 살피는 현장 행정을 통해 주민이 체감하는 지역 변화를 만들어갈지 주목된다.