▲전북TP는 25일 도내 식품 개발·수출 전문기업인 (유)제이엘브리지가 베트남 현지 바이어와 수출 및 판매에 관한 업무협약(MOU)을 진행하고 있다.ⓒ전북테크노파크

전북테크노파크(이하 전북TP)가 추진하는 '2026년 전북특별자치도형 ILP 서비스 지원사업'을 통해 도내 식품 개발·수출 전문기업인 (유)제이엘브리지가 공공연구기관의 특허기술을 이전받아 개발한 신제품으로 베트남 시장 진출에 나선다.

25일 전북TP에 따르면 제이엘브리지가 전주농생명소재연구원으로부터 이전받은 '얌빈(히카마)과 배 복합추출물을 활용한 항산화 및 항당뇨 특허기술(제10-2657559호)'을 바탕으로 신제품 '얌배골드 분말차'를 개발하고, 베트남 현지 바이어와 수출 및 판매에 관한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 성과는 베트남 바이어와의 지속적인 교류를 통해 항산화 및 혈당 관리 제품에 대한 현지 소비자들의 높은 수요를 포착한 제이엘브리지가 전북TP의 맞춤형 사업화 지원을 발판 삼아 공공기술을 성공적으로 제품화하며 이뤄졌다.

양사는 향후 시제품 테스트를 거쳐 정식 발주를 진행하는 한편, 현지 유통망 구축과 공동 마케팅을 전개하고 액상음료와 스틱형 젤리 등으로 수출 품목을 다각화해 현지 시장 점유율을 넓혀갈 계획이다.

이종한 전북TP 기업지원단장은 "이번 사례는 해외시장의 수요와 공공연구기관의 우수기술을 연결해 신제품 개발과 글로벌 판로 개척까지 이끌어낸 수요 중심 기술사업화의 모범적 성과"라며 "앞으로도 도내 기업의 기술경쟁력 강화와 해외 매출 증대를 위해 맞춤형 사업화 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.