경기 안산시 대표 가을 통합축제인 ‘안산페스타’가 ‘2026 대한민국소비자대상’에서 올해의 최고 브랜드 부문을 수상했다.

안산시는 개별적으로 운영되던 지역 축제와 행사를 하나로 연계하고 시민 참여와 지역 상권 활성화를 추진해 온 성과를 인정받아 이번 수상의 영예를 안았다고 25일 밝혔다.

▲안산페스타 ‘2026 대한민국소비자대상’ 올해의 최고 브랜드 수상 기념촬영 ⓒ안산시

안산페스타는 김홍도축제를 중심으로 안산음식문화제, 평생학습한마당, 단원 김홍도 씨름대회, 장애인복지박람회, 도시농업어울림한마당, 주민자치박람회 등 7개 축제와 행사를 통합한 지역 대표 가을축제다.

특히 올해는 지역 상인회와 소상공인연합회, 상권활성화재단 등과 협력해 축제장 내 배달존과 인근 상권 영수증 이벤트를 운영하는 등 방문객의 소비가 지역 골목상권으로 이어지도록 했다.

시는 이번 수상을 계기로 시민 참여형 콘텐츠와 지역 상권 연계 프로그램을 확대해 안산페스타를 지역사회와 함께 성장하는 축제로 발전시킬 계획이다.

이민근 시장은 “이번 수상은 시민과 지역 상인, 참여 기관이 함께 만들어 낸 성과”라며 “안산만의 특색 있는 콘텐츠와 지역 상권 연계를 강화해 시민에게 즐거움을, 지역경제에는 활력을 더하는 축제로 만들겠다”고 말했다.