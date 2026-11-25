▲대구 남구 청학동 김봉곤 훈장과 함께하는 고전이야기’ 개최 안내 포스터ⓒ대구남구

옛 선현들의 지혜를 통해 삶을 돌아보고, 어르신들이 일하고 생활하며 스스로 미래를 설계할 수 있도록 돕는 도시. 대구 남구가 배움과 복지라는 두 축을 통해 주민들의 삶에 새로운 변화를 만들어가고 있다.

한쪽에서는 청학동 김봉곤 훈장이 주민들과 고전 속 삶의 지혜를 나누고, 다른 한쪽에서는 주거와 일자리, 자립을 하나로 묶은 혁신적인 노인복지 모델이 전국적인 주목을 받고 있다.

고전이 전하는 가치를 오늘의 삶에 연결하고, 복지의 방향을 단순한 지원에서 자립으로 확장한다는 점에서 남구의 두 행보는 눈길을 끈다.

◆ "고전은 어렵지 않다"...김봉곤 훈장, 남구 주민들과 삶의 지혜 나눈다

딱딱하고 어렵게 느껴지는 고전도 이야기를 풀어내는 사람에 따라 재미있는 삶의 교훈이 된다. 청학동 훈장으로 대중에게 친숙한 김봉곤 훈장이 남구 주민들을 만나 옛 선현들의 지혜를 쉽고 흥미롭게 전한다.

대구 남구(구청장 조재구)는 오는 28일 오후 3시 대덕문화전당 드림홀에서 ‘2026년 제3차 인문학 강의-청학동 김봉곤 훈장과 함께하는 고전이야기’를 개최한다.

이번 강연은 인문학을 통해 주민들이 자신의 삶을 돌아보고, 시대를 넘어 이어져 온 선조들의 지혜와 가치를 현대적인 시각에서 되새길 수 있도록 마련됐다.

강연자로 나서는 김봉곤 훈장은 선촌(신선마을) 촌장이자 선촌서당 훈장으로 활동하고 있다. KBS ‘살림하는 남자들’, JTBC ‘유자식 상팔자’ 등 방송을 통해 대중에게도 익숙한 인물이다.

이번 강연에서는 고전 속에 담긴 인성·예절·가족의 의미와 사회적 가치 등을 특유의 재치 있는 입담으로 풀어낼 예정이다. 어려운 한문이나 옛사람들의 이야기를 단순히 전달하는 데 그치지 않고, 오늘날 우리의 가정과 사회생활에 어떻게 적용할 수 있는지를 함께 생각하는 시간이 될 것으로 기대된다.

특히 세대 간 가치관의 차이가 커지는 요즘, 고전 속에 담긴 배려와 존중, 가족의 의미를 되짚어보며 서로를 이해하는 계기도 될 전망이다.

강연에 따뜻한 나눔도 더해진다. 김봉곤 훈장은 남구 발전과 지역사회 나눔에 힘을 보태기 위해 고향사랑기부금 300만원을 전달할 예정이다. 앞서 지난해 3월에는 딸인 가수 김다현도 남구에 고향사랑기부금 200만원을 기부했다.

부녀가 잇따라 남구에 기부하며 지역사회를 향한 애정을 실천했다는 점에서 이번 강연은 인문학적 배움과 나눔이 함께하는 자리가 될 것으로 보인다.

강의는 남구 주민 누구나 참여할 수 있으며, 남구 평생학습관 홈페이지나 전화, 방문을 통해 신청하면 된다. 자세한 사항은 남구 평생학습관으로 전화 문의하면 된다.

▲대구 남구가 ‘2026 대한민국 지방자치 혁신대상’에서 복지·돌봄 혁신 부문 최우수상을 수상하고 있다ⓒ대구남구

◆ 어르신도 일하고 모으고 자립한다... ‘이룸채’, 전국 복지혁신 인정

남구의 변화는 인문학 강연장에만 머물지 않는다. 노년의 삶을 바라보는 복지의 관점도 바꾸고 있다. 단순히 주거비와 생활비를 지원하는 데서 벗어나 어르신들이 일자리를 갖고 자산을 형성하며 스스로 자립할 수 있도록 돕는 새로운 복지모델이 전국적인 평가를 받았다.

대구 남구는 ‘2026 대한민국 지방자치 혁신대상’에서 복지·돌봄 혁신 부문 최우수상을 수상했다.

대한경제신문사 주최, 대한민국 시장·군수·구청장협의회와 국회 행정안전위원회가 후원한 이번 대회는 전국 기초지자체와 공공기관의 우수 정책을 발굴하기 위해 마련됐다. 디지털·경제·도시·인구혁신 등 10개 분야에서 정책의 창의성과 실효성 등을 평가했다.

남구가 수상한 정책은 전국 최초 주거·일자리·자립지원 통합모델인 ‘이룸채’다.

초고령사회 진입과 고령 1인 가구 증가 속에서 기존 노인복지가 단순한 지원과 보호에 머물러서는 안 된다는 문제의식에서 출발했다. 은퇴 이후 소득 공백과 주거 불안을 동시에 겪는 신노년층에게 안정적인 주거공간과 일자리, 공동체 활동을 한곳에서 제공하겠다는 구상이다.

이룸채는 만 60세 이상 70세 이하 무주택 1인 가구 어르신을 대상으로 최대 4년간 안정적인 주거공간과 직무훈련을 지원한다. 남구청은 사회보장제도 신설 협의와 관련 조례 제정을 통해 제도적 기반을 마련하고 남구시니어클럽, 명덕빵앗간 등 민·관 협력체계를 구축했다.

특히 눈길을 끄는 것은 자립을 유도하는 자산형성 방식이다. 입주자가 매월 임차료 15만원을 적립하면 퇴거할 때 최대 720만원의 자립축하금을 지급한다. 주거 지원을 받는 동안 미래를 위한 목돈까지 마련할 수 있도록 설계한 것이다.

일자리도 단순한 부가 서비스가 아니다. 공동작업장인 ‘명덕빵앗간 Fresh’와 연계해 어르신들에게 실질적인 일자리를 제공하고 직무훈련을 통해 경제활동을 이어갈 수 있도록 했다.

주거와 일자리, 자산형성이 하나로 연결되면서 어르신들은 단순한 복지 수혜자에서 경제활동의 주체로 역할을 넓힐 수 있게 됐다.

이룸채의 기능은 입주자에게만 한정되지 않는다. 지역 어르신들에게도 일자리 기회를 확대하고 주민 커뮤니티 공간을 무더위쉼터 등으로 상시 개방해 지역사회와 함께하는 복지공간으로 활용하고 있다. 동경대 연구단 등 국내외에서도 관심을 보이며 새로운 노인복지 모델로 주목받고 있다.

조재구 남구청장은 “이번 수상은 어르신을 단순한 복지 수혜자가 아닌, 일하고 성장하며 자립하는 주체로 바라본 혁신행정의 성과를 인정받은 것”이라며 “앞으로도 이룸채를 통해 어르신들이 살면서 일하고, 일하면서 자립할 수 있도록 지원하고 주민이 체감하는 지속가능한 복지정책을 확대해 나가겠다”고 말했다.

◆ 배움은 삶을 풍요롭게, 복지는 자립을 가능하게

남구가 추진하는 인문학 강연과 이룸채 사업은 서로 다른 영역처럼 보이지만, 주민들의 삶을 더 나은 방향으로 바꾸겠다는 공통된 목표를 갖고 있다.

김봉곤 훈장의 강연이 고전 속 지혜를 통해 주민들에게 배움과 성찰의 기회를 제공한다면, 이룸채는 어르신들이 경제적·사회적으로 자립할 수 있는 실질적인 기반을 마련하는 사업이다.

특히 복지를 단순한 지원이 아닌 자립의 기회로 바라보고, 평생학습을 일회성 강좌가 아닌 삶의 활력으로 연결하려는 시도는 남구 행정의 변화를 보여주는 대목이다.

조재구 구청장은 인문학 강연을 통해 주민들이 배움과 소통으로 일상에 활력을 얻는 평생학습도시를 만들겠다는 뜻도 밝혔다.

고전 속 지혜를 오늘의 삶에 녹이고, 어르신들이 일하며 미래를 준비할 수 있는 도시. 남구가 추진하는 배움과 복지의 변화가 주민들의 일상에 어떤 결실을 맺을지 주목된다.