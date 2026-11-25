조국혁신당 전북자치도당이 25일 "전북의 민주당 국회의원들은 국가예산 확보 못지않게 교부세 확보에도 힘을 쏟아야 한다"고 저격했다.
전북 혁신당은 이날 논평을 통해 "전북도의 2027년도 예산안은 11조 3533억 원으로 도가 자유롭게 사용할 수 있는 재원은 2023년보다 오히려 311억 원 줄었다"며 이같이 주장했다.
혁신당 전북도당은 "정부의 미래대응기금 조성 방식은 전북의 재정난을 더욱 심화시킬 수 있다"며 "정부의 미래대응기금 조성 방식이 적용될 경우 내년도 전북도 본청의 보통교부세는 현행 산정방식보다 약 4986억 원 적어진다"고 강조했다.
조국혁신당 전북도당은 그동안 지방의 법정 몫을 보장하는 미래대응기금 조성 방안을 요구해 왔다.
지난 12일 지방교부세율을 19.24%에서 24.24%까지 단계적으로 인상하는 내용 등을 담은 대안 법안을 당론으로 발의하기도 했다.
혁신당 전북도당은 "전북도 본청의 보통교부세 전국 점유율 하락도 심각하다"며 "2021년 2.15%였던 점유율은 2024년 1.82%로 떨어졌고 내년도 예산안 기준으로는 1.68%에 그칠 전망"이라고 비관했다.
혁신당 도당은 "내년도 국고보조금은 2025억 원 늘지만 이에 따른 도비 부담도 475억 원 증가한다"며 "국비 확보액만으로 전북의 재정 여건이 개선됐다고 할 수 없다. 미래대응기금 관련 법안 심사에서 지방의 법정 몫을 지키고 보통교부세 산정제도 개선과 특자도 재정특례 확보에도 적극 나서야 한다"고 촉구했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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