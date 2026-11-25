조국혁신당 전북자치도당이 25일 "전북의 민주당 국회의원들은 국가예산 확보 못지않게 교부세 확보에도 힘을 쏟아야 한다"고 저격했다.

전북 혁신당은 이날 논평을 통해 "전북도의 2027년도 예산안은 11조 3533억 원으로 도가 자유롭게 사용할 수 있는 재원은 2023년보다 오히려 311억 원 줄었다"며 이같이 주장했다.

혁신당 전북도당은 "정부의 미래대응기금 조성 방식은 전북의 재정난을 더욱 심화시킬 수 있다"며 "정부의 미래대응기금 조성 방식이 적용될 경우 내년도 전북도 본청의 보통교부세는 현행 산정방식보다 약 4986억 원 적어진다"고 강조했다.

▲조국혁신당 전북자치도당이 25일 "전북의 민주당 국회의원들은 국가예산 확보 못지않게 교부세 확보에도 힘을 쏟아야 한다"고 저격했다. ⓒ조국혁신당 전북자치도당

조국혁신당 전북도당은 그동안 지방의 법정 몫을 보장하는 미래대응기금 조성 방안을 요구해 왔다.

지난 12일 지방교부세율을 19.24%에서 24.24%까지 단계적으로 인상하는 내용 등을 담은 대안 법안을 당론으로 발의하기도 했다.

혁신당 전북도당은 "전북도 본청의 보통교부세 전국 점유율 하락도 심각하다"며 "2021년 2.15%였던 점유율은 2024년 1.82%로 떨어졌고 내년도 예산안 기준으로는 1.68%에 그칠 전망"이라고 비관했다.

혁신당 도당은 "내년도 국고보조금은 2025억 원 늘지만 이에 따른 도비 부담도 475억 원 증가한다"며 "국비 확보액만으로 전북의 재정 여건이 개선됐다고 할 수 없다. 미래대응기금 관련 법안 심사에서 지방의 법정 몫을 지키고 보통교부세 산정제도 개선과 특자도 재정특례 확보에도 적극 나서야 한다"고 촉구했다.