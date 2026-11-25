▲전화식 성주군수가 지난 24일 전화식 군수를 비롯한 군 관계자들이 성주2일반산업단지에 있는 ㈜신독을 방문해 기념촬영을 하고 있다 ⓒ성주군

지역 경제를 움직이는 기업에는 성장의 발판을, 미래를 이끌 청소년에게는 더 넓은 경험의 기회를 제공하는 성주군의 현장 행보가 이어지고 있다. 기업의 목소리를 직접 듣고 실질적인 지원책을 마련하는 한편, 청소년들이 일상에서 벗어나 새로운 세상을 경험할 수 있도록 체험 프로그램도 운영했다.

경북 성주군은 지난 24일 전화식 군수를 비롯한 군 관계자들이 성주2일반산업단지에 있는 ㈜신독을 방문해 생산 현장을 둘러보고 기업 운영 과정에서 겪는 애로사항과 건의사항을 청취했다.

이는 고물가와 고금리 등 어려운 경제 여건 속에서도 지역 산업의 버팀목 역할을 하는 기업인들을 격려하고, 현장의 목소리를 군정에 반영하기 위한 자리로서, 특히 이번 방문에서는 현장 소통과 함께 지역 경제 발전에 기여한 기업을 격려하는 우수기업 인증패 수여도 이뤄졌다.

성주군은 관내 신청 기업을 대상으로 서류심사와 현장평가를 거쳐 경영성과와 고용 창출, 지역사회 공헌도 등을 종합적으로 평가해, 올해 지역발전 우수기업으로 ㈜신독을 비롯해 ㈜금성산업, ㈜태일, ㈜도원환경 등 4개사를 선정했다.

이날 인증패를 받은 ㈜신독은 자동차 자동화 용접 설비 전문 생산업체로, 1992년 설립 이후 30여 년간 축적한 기술력을 바탕으로 성장해 왔다. 2025년 기준 연 매출 755억 원, 수출액 약 2884만 달러를 기록했으며, 올해 청년일자리 강소기업 선정과 글로벌 강소기업 1000+ 지정, 경북도 모범납세자 선정 등 대외적으로도 경쟁력을 인정받았다.

함께 선정된 기업들의 성과도 눈길을 끈다.

자동차·산업용 플라스틱 제조업체인 ㈜금성산업은 꾸준한 설비 투자와 특허 기술을 바탕으로 연 매출 187억 원을 달성했으며, 기숙사와 구내식당을 운영해 안정적인 근무 환경 조성에도 힘쓰고 있다.

철선가공 전문기업 ㈜태일은 유연근무제와 육아기 근로시간 단축 등 일·가정 양립 문화를 실천하고 있다. 별고을장학회에 장학금 500만 원을 기탁하는 등 지역 인재 육성에도 참여했으며, 어린이놀이터 고무바닥재 제조업체인 ㈜도원환경 역시 꾸준한 성장과 함께 장학금 기탁 등 지역사회 나눔 활동을 이어가고 있다.

선정 기업에는 환경개선정비비 1천만 원과 중소기업 운전자금 우대, 지방세 세무조사 3년 면제 등 경영 부담을 덜고 성장을 뒷받침하기 위한 인센티브가 제공된다.

전화식 성주군수는 “기업이 살아야 지역 경제가 살고 성주가 발전할 수 있다”며 “앞으로도 책상이 아닌 기업 현장에서 답을 찾고, 현장의 목소리에 귀 기울여 기업들이 안정적으로 성장할 수 있도록 행정적·재정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

기업 현장에서 지역 경제의 미래를 살폈다면, 청소년들에게는 새로운 경험을 통해 성장할 기회를 마련했다.

▲성주군청소년방과후아카데미가 최근 대구 아쿠아리움과 바운스 트램폴린파크에서 주말 체험활동 ‘점프 한 번, 성장 한 뼘’을 진행하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ성주군

성주군청소년방과후아카데미는 최근 대구 아쿠아리움과 바운스 트램폴린파크에서 주말 체험활동 ‘점프 한 번, 성장 한 뼘’을 진행했다.

청소년들은 아쿠아리움에서 다양한 해양생물을 관찰하고 수달 생태 해설을 들으며 생태에 대한 이해를 넓혔다. 공연 ‘안녕, 인어’를 관람한 뒤에는 바운스 트램폴린파크로 이동해 트램폴린과 실내 모험시설을 체험하며 몸을 움직이고 또래 친구들과 어울리는 시간을 보냈다.

평소 학교와 가정, 방과후 일상에서 벗어나 새로운 공간을 경험하고 친구들과 함께 도전하며 즐거운 추억을 쌓는 자리였다.

성주군청소년방과후아카데미는 앞으로도 청소년들의 관심과 흥미를 반영한 문화·체험 프로그램을 운영해 건강한 성장과 폭넓은 경험을 지원할 계획이다.

한편 성주군청소년방과후아카데미는 관내 초등학교 4~6학년을 대상으로 참여자를 모집하고 있으며, 정원은 1개 반 30명 선착순으로, 참가 청소년의 형제·자매가 초등학교 1~3학년인 경우에도 참여할 수 있다. 자세한 사항은 성주군청소년방과후아카데미로 전화 문의하면 된다.

지역 기업의 경쟁력이 곧 지역의 활력으로 이어지고, 청소년의 경험이 미래의 가능성으로 자란다. 성주군의 이번 행보는 경제 현장과 청소년 일상을 함께 살피며 지역의 현재와 미래를 연결하는 데 초점을 맞추고 있다.