ⓒ양주시

◇양주시보건소, 인플루엔자 예방접종 당부

양주시보건소는 최근 인플루엔자 환자 발생이 증가함에 따라 어린이, 임신부, 어르신 등 국가예방접종 대상자 가운데 아직 접종을 받지 않은 시민들에게 신속한 예방접종을 당부했다.

질병관리청에 따르면 지난 9월 11일 유행주의보 발령 이후 인플루엔자 의사환자분율(ILI)은 최근 4주 연속 증가했다. 2026년 46주차(11. 8.~11. 14.)기준 외래환자 1000명당 인플루엔자 의사환자 수는 7~12세 98.9명, 13~18세 64.5명으로 초·중학생을 중심으로 증가하고 있다.

또한 병원급 입원환자 감시(ARI) 결과, 전체 인플루엔자 입원 환자 중 65세 이상 어르신이 53.0%를 차지하는 것으로 나타났다.

인플루엔자 무료 예방접종 대상자는 생후 6개월~14세 어린이, 임신부, 65세 이상 어르신이며, 코로나19 무료 예방접종 대상자는 65세 이상 어르신과 생후 6개월 이상 면역저하자 및 감염취약시설 입원·입소자다. 특히 65세 이상 어르신은 인플루엔자 백신과 코로나19 백신을 동시에 접종받을 수 있다.

인플루엔자 국가예방접종은 2027년 4월 30일까지, 코로나19 국가예방접종은 2027년 6월 30일까지 진행된다. 접종 대상자는 주소지와 관계없이 가까운 위탁의료기관에서 접종받을 수 있다. 위탁의료기관은 예방접종도우미 누리집의 ‘예방접종관리-지정의료기관 찾기’에서 확인할 수 있다.

◇산북 도시재생사업 성과공유회 개최

양주시는 25일부터 27일까지 산북동 샘내마을 도시재생사업을 통해 변화한 마을의 모습과 지난 4년간의 주요 성과를 한눈에 살펴볼 수 있는 ‘산북 도시재생사업 성과공유회’를 개최한다.

‘산북동, 사람과 마을이 만든 오늘’을 주제로 지난 4년간 샘내마을에 일어난 변화를 사진과 영상, 다양한 전시물로 생생하게 담아냈다. 마을의 변화된 풍경과 주민들의 이야기를 따라가며 도시재생의 발자취를 돌아볼 수 있으며, 불곡산과 중랑천 등 지역의 특색을 담은 캐릭터 포토존과 굿즈, 마을특화상품 등 다채로운 볼거리도 마련됐다. 특히 도시재생사업 이후 샘내마을이 그려갈 미래 모습까지 함께 소개해 의미를 더했다.

26일에는 양주시장과 시의원 등이 참석한 가운데 샘내마을의 특색을 담아 개발한 마을특화상품 시음회를 진행할 예정이다. 마을특화상품은 향후 어울림센터 1층 마을카페의 대표메뉴로 활용하고, 샘내 마을관리사회적협동조합의 운영과 연계해 마을경제 활성화와 주민 일자리 창출의 기반으로 발전시켜 나갈 계획이다.

양주시는 앞으로 어울림센터와 샘내 마을관리사회적협동조합을 중심으로 주민 주도의 마을 운영체계를 구축하고, 마을특화상품 개발과 판매 등을 통해 도시재생사업의 성과가 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 지원할 방침이다.

◇‘엄마들의 박물관 규방전(展)’․ 박물관 문화학교 ‘솜씨전(展)’ 개최

양주시립회암사지박물관이 성인 대상 문화예술 프로그램 참여자들의 한 해 창작 성과를 선보이는 전시회를 양주시청 3층 오픈 갤러리에서 개최한다.

이번 전시는 두 차례에 걸쳐 진행된다. 23일 개막한 ‘엄마들의 박물관 규방전(展)’은 12월 4일까지 이어지며, 박물관 문화학교 ‘솜씨전(展)’은 오는 12월 7일부터 12월 18일까지 개최될 예정이다.

먼저 ‘엄마들의 박물관 규방전(展)’은 경기도 박물관·미술관 지원사업의 일환으로 마련됐다. 양주시를 거점으로 활동하는 다양한 공예 분야의 여성 동아리 11팀이 참여해 1년간 꾸준히 이어 온 창작 활동의 결과물을 선보인다. 특히 올해는 새로운 동아리 3팀이 합류해 더욱 풍성하고 다채로운 작품으로 전시를 구성했다.

12월 7일부터 시작되는 박물관 문화학교 ‘솜씨전(展)’에서는 민화, 도자기, 전통 바느질, 닥종이 인형 만들기 등 4개 강좌의 수강생들이 1년 동안 배우고 익히며 정성껏 완성한 작품을 선보인다.

수강생들의 노력과 개성이 담긴 작품을 통해 배움이 창작으로 이어지는 과정을 살펴보고 성인 문화예술 교육의 의미를 공유하는 자리가 될 예정이다.