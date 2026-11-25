갑작스러운 도로공사로 인해 교통 불편이나 생활 불편을 겪지 않은 지역민들은 없을 것이다.

급한 일로 출장을 가는 데 예고도 없는 도로공사로 교통정체 현상이 심화됐다면 자칫 대업을 그르칠 수 있는 노릇이다.

도로공사를 시행하기 전에 공사 일정과 장소, 공사 내용, 교통통제 및 우회도로 등의 정보를 주민과 이해관계인에게 미리 알려주는 사전예고제를 도입하자는 목소리는 이런 맥락에서 설득력있다.

▲한창훈 익산시의원(함열·황등·함라·삼기)은 25일 열린 제282회 익산시의회 제2차 정례회 산업건설위원회 회의에서 '익산시 도로공사 사전예고제 운영 조례안'을 발의해 상임위원회 심사에서 원안가결됐다. ⓒ익산시의회

주민 알권리 보장은 물론 주민 생활의 불편을 최소화하고 투명하고 예측 가능한 행정을 구현함으로써 행정 신뢰도 향상도 도모할 수 있다.

관계기관 간 공사 일정 조정을 통한 예산 낭비를 미리 막는 중복 굴착 문제도 해결할 수 있다.

전북자치도 익산시의회에서 주민들이 갑작스러운 도로공사로 인해 교통 불편이나 생활 불편을 겪지 않도록 행정기관이 공사 계획을 사전에 공개하고 안내하는 '도로공사 사전예고제' 도입 목소리가 높다.

한창훈 익산시의원(함열·황등·함라·삼기)은 25일 열린 제282회 익산시의회 제2차 정례회 산업건설위원회 회의에서 '익산시 도로공사 사전예고제 운영 조례안'을 발의해 상임위원회 심사에서 원안가결됐다.

익산시는 그동안 관련 법령 등에 별도의 사전예고 근거가 없는 도로공사의 경우 안내가 충분히 하지 않아 시민들의 교통 및 생활 불편사항 감수 등 불편함이 적잖았다.

한창훈 의원은 "공사 정보를 미리 제공함으로써 시민들의 공사 불편을 해소할 수 있을 것"이라며 "예측 가능한 행정서비스를 구현한다는 점에서 이번 조례 제정의 의미가 크다"고 말했다.

한 의원은 "도로공사뿐만 아니라 상·하수도 공사 등 시민 생활에 불편을 초래할 수 있는 각종 공공사업에도 '사전예고제'가 확대 적용될 수 있도록 제도적 기반을 마련해 나가겠다"고 밝혔다.