▲허태정 대전시장이 1937년 건립 대전공회당 복원·보수사업에 대해 설명하고 있다 ⓒ프레시안(이재진 기자)

중단 위기에 놓였던 대전공회당 복원·보수사업이 재추진된다.

허태정 대전시장은 25일 중구 은행동 대전공회당에서 기자회견을 열고 2030년 하반기 준공을 목표로 복원·보수 사업을 추진한다고 밝혔다.

1937년 건립된 대전공회당은 현존하는 유일한 일제강점기 지방공회당 건물로, 당시 철근콘크리트 건축기술과 모더니즘 양식을 보여주는 중요한 건축유산으로 평가받는다.

건립 이후 대전부청사와 대전청소년회관, 대전상공회의소, 삼성화재 사옥 등으로 사용돼 왔다.

민선 9기 출범 이후 재정 여건 악화로 전면 재검토 대상에 올랐으나 건물의 역사적·건축적 가치와 원도심 활성화 가능성 등을 고려해 사업을 계속 추진하기로 했다.

시는 국가등록문화유산 등록이 연내 확정되면 대전부청사, 첫 대전시청사 등으로 혼용되던 명칭을 ‘구 대전공회당’으로 통일할 계획이다.

총 사업비는 매입비 342억원을 포함해 당초 440억원에서 564억원으로 124억원 늘어났다.

내부 마감재 철거 과정에서 확인된 3층 대강당 우물형 반자와 2층 목재바닥타일, 천장 몰딩 등 건축 원형 보존과 내진 보강에 필요한 비용이 추가됐다.

사업 완료 시점도 타당성 조사와 국가유산청 현상변경 허가, 역사적 고증 등에 필요한 기간을 고려해 기존 2028년 말에서 2030년 하반기로 조정했다.

복원 이후 활용 방향은 민간기업 유치와 상업시설 입점 등 수익 중심에서 시민의 문화 향유 기회 확대 등 공공성을 강화하는 방향으로 재검토한다.

구체적인 활용방안은 시민 의견 수렴과 전문가 자문을 거쳐 내년 3~4월 중 발표할 예정이다.

시는 본 공사 착공에 앞서 내년 3월 가칭 ‘헤리티지 스페이스 1937’이라는 이름으로 공회당 앞마당을 시민에게 개방한다.

평상시에는 도심 속 휴식공간으로, 주말에는 버스킹과 전시, 플리마켓 등이 열리는 문화공간으로 운영할 계획이다.

허 시장은 “대전공회당 복원은 도시의 역사적 공간을 되찾아 시민에게 돌려드리는 일”이라며 “충분한 고증과 신중한 시공을 통해 사업을 추진하고 준공 전까지 시민들이 공간의 가치를 발견할 수 있도록 하겠다”고 말했다.