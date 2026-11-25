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양주시는 내달 1일부터 3일까지 ‘2027년 노인일자리 및 사회활동 지원사업’ 참여자 2730명을 모집한다.

이번 사업은 어르신의 소득 향상과 사회참여 활성화를 지원하기 위한 것으로, 모집 인원은 전년 대비 20명 증가했다.

참여 대상은 65세 이상 기초연금 수급자(단, 일부 사업은 60세 이상 기초연금 미수급자도 참여 가능)이다. 다만, 국민기초생활보장법에 의한 수급자(생계급여), 장기요양보험 등급 판정자(1~5등급), 국민건강보험 직장가입자(피부양자 제외)는 참여가 불가능하다.

참여 기간은 세부 사업별로 10~12개월이다. 공익활동사업은 월 30시간 활동에 29만 원, 역량활용사업은 월 60시간 활동에 77만 원(주휴수당 포함)을 지급하며, 공동체사업단과 취업알선형은 근로계약에 따라 보수와 근무시간이 결정된다.

참여 희망자는 신분증과 주민등록등본(최근 3개월 이내 상세 발급분)을 지참해 경기섬유종합지원센터나 (사)대한노인회 양주시지회를 방문하면 된다.

장애인증명서 또는 복지카드, 취업지원대상자 증명서, 직역연금 지급확인서 등은 해당자에 한해 추가로 제출해야 한다.

자세한 사항은 양주시청 사회복지과 또는 노인일자리 수행기관인 양주시니어클럽, (사)대한노인회 양주시지회, 양주시 회천노인복지관으로 문의하면 된다.