한양대학교가 베트남 하노이에서 ‘한양대학교 베트남 유학생 동문회’를 창립하며 해외 여섯 번째 유학생 동문 지회를 공식 출범시켰다.

이번 동문회는 2001년 베트남 첫 유학생 입학 이후 25년간 이어져 온 교류를 토대로 동문 네트워크를 현지에 구축한다는 점에서 큰 의미를 두고 있다.

▲베트남 하노이에서 열린 한양대학교 베트남 유학생 동문회 창립식 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ한양대학교

동문회 창립식에는 베트남 각지에서 온 동문 57명과 학교 관계자를 포함해 80여 명이 참석했으며, 초대 회장에는 한양대 대학원 물리학과 출신 응우옌 탄 뚱 동문이 추대됐다.

응우옌 회장은 한양대 석사 학위 취득 후 동문 간 긴밀한 교류를 이끌어왔고, 이번 창립에서 구심점 역할을 수행했다.

베트남에는 현재까지 약 250명의 베트남 동문이 한양대에서 학위를 받았고, 공학, 한국어교육, 자연과학 등 다양한 분야에서 활동하고 있다.

비학위 과정 수료 학생도 200명을 넘어, 현재 95명의 베트남 학생들이 한양대에서 한국어를 배우고 있다. 특히 자연과학 분야에서 베트남 우수 인재를 석·박사급 전문 인력으로 키워 현지 산업과 연구기관에서 활약하는 동문들이 많다는 점이 주목된다.

이기정 한양대 총장은 축사에서 동문회의 출범은 베트남 현지 한양 공동체가 더욱 긴밀하게 연결되는 출발점이며, 동문들이 양국 협력의 가교가 되기를 기대한다고 밝혔다.

주베트남 대한민국 대사관 서원삼 공사 겸 총영사도 동문회의 역할을 강조하며 축하의 뜻을 전했다. 또한, 베트남 축구 국가대표팀을 지도했던 박항서 한양대 동문이 축하 영상을 보내 동문회를 응원했다.

앞으로 동문회는 자율적인 회장 및 임원진 선출로 독립적 운영을 이어가며, 한양대 대외협력처는 현지 동문 네트워크의 중심 역할을 할 수 있도록 지속 지원할 계획이다.