전북자치도 익산시 금마면에 있는 유네스코 세계유산인 미륵사지 일대에서도 늦반딧불이 성충과 유충이 발견되는 등 익산이 반딧불이의 주요 서식환경을 갖추고 있는 것으로 나타났다.

학계에서는 "유충과 성충이 모두 발견된 점은 단순히 반딧불이가 날아다니는 것을 목격한 것보다 훨씬 중요한 생태학적 의미가 있다"며 "해당 종이 그 지역에서 번식하고 생활하고 있을 가능성을 보여주기 때문"이라고 말하고 있다.

또 익산시가 실시한 반딧불이 서식처 보존 및 조성용역 조사 결과 구룡리 대나무숲에서 운문산반딧불이가 확인됐다.

▲손문선 무소속 익산시의원(삼성동·낭산면·금마면)이 악산지역 내 반딧불이와 그 서식지의 체계적인 보호·관리를 위한 제도적 기반 마련에 나섰다. ⓒ익산시의회

손문선 무소속 익산시의원(삼성동·낭산면·금마면)이 악산지역 내 반딧불이와 그 서식지의 체계적인 보호·관리를 위한 제도적 기반 마련에 나서 관심을 끈다.

손문선 의원은 제282회 익산시의회 제2차 정례회에서 생물다양성 증진과 건강한 생태계 보전을 위한 '익산시 반딧불이 서식지 보호 및 관리에 관한 조례안'을 발의했다.

반딧불이는 생태환경의 건강성을 보여주는 대표적인 환경지표 생물로 그 존재 자체가 지역 자연환경의 가치를 보여준다.

반딧불이의 안정적인 서식을 위해서는 개체 보호뿐만 아니라 수질과 식생, 먹이생물 등 서식환경 전반에 대한 체계적인 관리가 중요하다.

손문선 의원이 발의한 조례안에는 △반딧불이 서식지 실태조사 및 보호·관리계획 수립 △서식환경 개선 및 생태계교란 생물 관리 △반딧불이 출현 및 서식환경 변화에 대한 지속적인 모니터링 등의 사항을 담고 있다.

또 △생태계서비스지불제계약 △시민참여 활성화 및 민관협력체계 구축 등의 조항도 포함하고 있다.

손문선 시의원은 "반딧불이의 서식에 영향을 미치는 인공조명과 농약·화학물질, 수질오염 등 환경 저해요인을 개선할 수 있는 근거를 마련하자는 취지"라며 "시민과 학생들이 참여하는 생태탐사 및 환경교육 등을 통해 지역사회가 함께 서식지를 보호할 수 있도록 했다"고 밝혔다.