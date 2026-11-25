전남광주 보성군은 '제12회 2026 올해의 SNS' 시상식에서 기초지자체 군 부문 블로그와 인스타그램 부문 최우수상을 각각 수상했다고 25일 밝혔다.

한국소셜콘텐츠진흥협회가 주최하고 과학기술정보통신부 등이 후원하는 이번 행사는 공공기관과 기업의 사회관계망서비스(SNS) 운영 성과 및 콘텐츠 경쟁력을 평가해 우수기관을 선정한다.

▲보성군이 한국소셜콘텐츠진흥협회가 주최한'올해의 sns' 시상식에서 기초지자체 군 부문 최우수상을 수상했다.(중앙 이상철 부군수)ⓒ보성군

보성군은 공식 블로그와 인스타그램을 통해 군민 생활과 밀접한 정책과 행정 정보를 쉽게 전달하고, 관광·문화·농특산물 등 지역의 매력을 효과적으로 알린 점에서 높은 평가를 받았다.

특히 카드뉴스, 사진과 영상, 현장 소식 등 다양한 형태의 콘텐츠를 활용해 정보의 이해도를 높이고, 친근한 이미지로 주민 참여 및 홍보 효과를 확대했다는 호평을 받았다.

윤주영 홍보팀장는 "앞으로도 매체별 특성에 맞는 콘텐츠를 제작해 일상에 유용한 정보를 제공하고, 군민과의 소통을 강화해 지역 사회 관심과 참여를 확대할 방침이다"고 말했다.

이상철 보성 부군수는 "이번 수상은 군민과 함께 만들어온 소통의 성과"라며 "앞으로도 정확하고 유익한 정보를 군민에게 제공하고, 보성의 다양한 매력을 널리 알리는 SNS 운영을 계속해 나가겠다"고 말했다.