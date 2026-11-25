경기도 안산교육지원청은 지난 24일 한양대학교 ERICA 캠퍼스에서 ‘2026 안산 루트(ROUTE) 진로교육 한마당’을 개최해 학교와 지역사회가 협력하는 새로운 진로교육 모델을 선보였다.

이날 행사에는 교사, 학부모, 학생, 지역 교육 전문가, 기업 관계자 등 400여 명이 참가해 풍성한 교육 콘텐츠를 공유했다.

▲ ‘2026 안산 루트(ROUTE) 진로교육 한마당’에 참여한 학생들 기념사진 ⓒ경기도 안산교육지원청

이번 행사는 지역사회와 학교 현장의 다양한 역량을 연결하여 학생 맞춤형 진로교육을 강화하고, 2027학년도 학교 교육과정 설계에 실질적 도움을 주기 위해 기획됐다. 다문화교육, RAS(독서·예술·스포츠) 체험, 창업교육 등 폭넓은 프로그램을 통해 실천 중심의 교육 사례를 나누었다.

특히 창업동아리 학생들은 캠프 이후 발전시킨 창업 아이디어와 시제품을 공개하며 창업교육의 발전 가능성을 보여줬다.

아울러 교원들은 학년별 진로수업과 교육과정 운영 노하우를 발표해 다양한 현장 적용 방안을 제시했다.

행사장 곳곳에 마련된 40여 개 부스에서는 AI와 디지털 기술 체험, 진로 설계 상담, 다문화 이해 교육 등 다양한 체험활동이 펼쳐졌다.

지역 진로체험처 및 전문강사들과 직접 연결하는 자리도 마련돼 학교와 지역사회 간 긴밀한 협력 토대가 형성됐다.

김수진 안산교육장은 “학교와 지역이 손잡고 학생들의 미래를 함께 모색하는 귀중한 순간이었다”며 “앞으로도 교육의 경계를 넘어 학생들 개별 성장 지원에 힘쓰겠다”고 말했다.

이날 경기도교육청 진로직업교육 담당자들도 참석해 현장의 의견을 듣고 향후 정책 반영 방안을 논의했다. 이번 한마당은 다각적인 교육자원 연계를 통해 학생 중심 진로교육 발전에 의미 있는 이정표로 남았다.