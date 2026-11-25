전남광주통합특별시의회 강광석 의원(진보당·강진)은 24일 국가AI컴퓨팅센터프로젝트추진단 소관 2027년도 본예산안 심사에서 국가 AI 컴퓨팅 센터 구축 사업에 지역주민과 지역업체의 의견을 적극 반영할 것을 촉구했다.

강 의원은 미국 데이터센터 건설 과정에서 발생한 지역사회 갈등 사례를 언급하며 "전력 수급 불안정과 물 부족, 주변 지역 온도 상승 및 소음 등 주민들의 우려를 해소하기 위해 충분한 설명과 소통이 필요하다"고 강조했다.

▲전남광주통합특별시의회 강광석 의원(진보당·강진)

특히 "냉각수 방류량과 처리 방법 및 수질 기준에 대한 면밀한 검토를 요구하고 공청회 등 다양한 소통 창구를 통해 주민들의 의견을 수렴할 것"을 주문했다.

이어 현재 센터 건설 공정률이 약 3%인 점을 언급하며 "지역 건설업체와 건설노동자의 참여를 확대할 수 있도록 상시 모니터링을 강화하고 관련 실적과 통계를 상임위원회에 지속적으로 보고해 달라"고 요청했다.

이에 추진단은 "주민과 기업의 의견을 충분히 수렴하기 위해 관련 예산을 편성했다"며 "지역의 의견과 이익이 반영될 수 있도록 사업을 추진하겠다"고 밝혔다.

강 의원은 "센터 구축에 따른 주민들의 우려를 해소하고 사업의 성과가 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 지속적인 노력이 필요하다"고 당부했다.