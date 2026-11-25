전북자치도 정읍시에 있는 전기안전인재개발원에 초고압 변전 실습설비가 구축됐다.

한국전기안전공사(사장 남화영)는 데이터센터와 반도체 등 대규모 전력 수요에 대응할 초고압 변전설비 전문인력 양성을 위해 전기안전인재개발원에서 154kV 초고압 변전 실습설비를 구축하고 이날 준공식을 개최했다고 밝혔다.

교육시설로 구축된 이번 실습설비는 실제 변전소의 주요 장비와 운영 체계를 구현한 것이다.

▲귀빈들이 준공식 퍼포먼스를 진행하고 있다. 왼쪽에서 두번째-남화영 한국전기안전공사 사장, 왼쪽에서 세번째-동우일렉트릭 김평중 회장 ⓒ한국전기안전공사

154kV 가스절연개폐장치(GIS)와 유입변압기, 원방감시제어시스템(SCADA), 예방진단시스템 등을 갖춰 전력설비의 작동 원리부터 운영·감시·진단까지 전 과정을 실습할 수 있다.

쉽게 말해 '154kV 전력설비'는 발전소나 변전소에서 보내온 높은 전압의 전기를 안전하게 관리하고 필요한 곳으로 공급하기 위한 핵심 설비이다.

전기를 안전하게 연결하고 끊어주는 대형 전기 스위치(154kV 가스절연개폐장치)와 높은 전압의 전기를 사용하기 적합한 전압으로 바꿔주는 '유입변압기'는 물론 변전소의 전기설비를 멀리 떨어진 곳에서도 감시하고 제어하는 시스템인 '원방감시제어시스템'까지 구축하고 있어 교육용으로는 제격이라는 평이다.

공사는 "기존의 저·고압 교육시설에 초고압 설비를 추가해 전국에서 유일하게 저압부터 초고압까지 전력설비를 통합적으로 실습할 수 있는 환경을 마련했다"고 자평했다.

공사는 해당 시설을 활용해 초고압 설비의 원리와 구조, 운영관리, 진단 및 검사 등을 아우를 수 있도록 교육과정을 개편하고 산업현장의 수요를 반영한 특화 교육도 추진할 계획이다.

산업현장 전력설비 실무자와 전기안전관리자, 공사 직원 등을 대상으로 맞춤형 교육을 상시 운영해 연간 300여 명의 초고압 분야 전문인력을 양성한다는 방침이다.

준공식에는 남화영 공사 사장을 비롯한 국내 5대 산업단지 관계자와 설비 구축에 참여한 기업 관계자 등 70여 명이 참석했다.

남화영 사장은 "초고압 변전설비의 안전관리와 전문인력 확보가 더욱 중요해지고 있다"며 "새로 도입한 실습설비를 활용해 전기안전 인재를 양성하고, 산업시설의 안정적인 전력 공급과 안전한 운영을 뒷받침하겠다"고 말했다.