한국 현대사의 굴곡진 세월을 온몸으로 건너온 전북 완주군 최고령 노인이 110번째 생일을 맞았다. 주인공은 완주군 구이면 대모마을에 사는 1917년생 김택섭 할머니다.

세 살 때 3·1운동의 함성 속에서 자라 서른 문턱에서 광복을 맞았고, 서른다섯 살에 한국전쟁의 포화를 겪은 김 할머니의 삶은 그 자체로 살아있는 현대사다.

할머니와 같은 해에 태어난 인물로는 '서시'와 '별 헤는 밤'이라는 시로 유명한 윤동주 시인(1945년 작고)과 박정희 전 대통령(1979년 작고), 존 F. 케네디(1963년 작고) 전 미국대통령 등이 있다.

김 할머니는 암울한 식민지 초기에 태어나 가난했던 보릿고개와 산업화·민주화의 격랑을 거쳐 인공지능(AI)이 일상이 된 오늘날까지 한 세기가 넘는 세월을 묵묵히 살아온 셈이다.

한 세기를 훌쩍 넘긴 이번 생일에는 이성진 구이면장을 비롯해 이장협의회장, 주민자치위원장, 체육회장 등 구이면의 지역 유지들이 모두 한걸음에 달려와 마을의 큰 어른을 향한 존경과 축하의 마음을 보탰다.

이날 축하 자리에 모인 이들을 가장 놀라게 한 것은 110세라는 나이가 믿기지 않을 만큼 정정한 할머니의 모습이었다.

걸음걸이는 다소 불편했지만 생일 케이크 위에 켜진 촛불을 스스로 불어 끌 만큼 튼튼한 폐활량을 보여줬다. 시력과 청력도 또렷해 찾아온 손님들과 자연스럽게 대화를 나눴고, 축하 노래가 흘러나오자 박자에 맞춰 손뼉을 치며 밝고 활기찬 미소로 화답했다.

▲전북 완주군 구이면에서 올해로 110세를 맞은 김택섭 할머니의 생일을 맞아 이성진 면장과 지역 자생단체장들이 생신을 축하하고 있다. 김 할머니는 완주군에서 최고령으로 등록돼 있다.ⓒ

긴 세월을 건강하게 버텨온 힘은 소박하면서도 꾸준한 식습관에 있었다.

평소 나물 위주의 밥상을 지켜온 김 할머니는 최근 근력을 유지하기 위해 일주일에 두 번가량 고기를 챙겨 먹고 있다고 한다.

무엇보다 110세의 나이에도 여전히 본인의 치아로 음식을 씹어 먹을 만큼 건강한 치아를 간직해 주위의 감탄을 자아냈다.

한자리에 모인 지역 유지들은 할머니가 들려주는 아득한 옛이야기에 귀를 기울이며 오랜 세월 쌓인 삶의 지혜를 되새기고 감사의 마음을 전했다.

김택섭 할머니는 "이렇게 찾아와 생일을 축하해 주니 참 고맙고 기쁘다"며 "바쁜데도 잊지 않고 와줘서 얼마나 반가운지 모르겠다. 모두 건강하고 좋은 일만 가득했으면 좋겠다"고 말했다.

이성진 구이면장은 "110년이라는 긴 세월을 건강하게 살아오신 어르신을 직접 뵙고 축하드릴 수 있어 매우 뜻깊다"며 "어르신께서 들려주시는 삶의 이야기는 우리 모두에게 소중한 가르침이자 지역사회의 큰 자산"이라고 전했다.