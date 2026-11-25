부산시가 부산진구·동래구·금정구·연제구 등 중부산 4개 구 주민들과 직접 소통하는 자리를 마련하고 교통·보행환경 등 생활밀착형 현안 해결과 지역별 특성을 반영한 미래 발전 방안 모색에 나선다.

25일 부산시는 오후 4시 백양문화예술회관에서 '중부산 타운홀미팅'을 개최한다고 밝혔다. 이날 행사에는 부산진구·동래구·금정구·연제구 주민 등 150여명이 참석한다.

▲부산시청 전경ⓒ프레시안(정대영)

이번 행사는 중부산이 가진 도시의 강점을 살리고 주민 생활과 밀접한 지역 현안부터 미래 발전과제까지 시민들과 함께 논의하기 위해 마련됐다. 중부산은 부산의 주요 도시기능이 집중된 중심 생활권으로 지역마다 서로 다른 강점과 발전 가능성을 지니고 있다.

특히 이번 행사는 앞서 진행한 중부산 4개 구 현장방문의 연장선에서 시민들이 일상에서 체감하는 문제를 지역의 미래 발전과 연결해 논의한다는 점에서 의미가 있다. 전재수 시장은 지난 5일 연제구와 부산진구, 9일 동래구와 금정구를 차례로 방문해 주민 생활과 밀접한 지역 현안을 직접 살펴보고 현장의 목소리를 청취했다.

연제구에서는 온천천 이섭교 등 노후 공공시설을, 부산진구에서는 서면역과 전포사잇길 일대 보행환경을 점검했으며 동래구에서는 내성지하차도와 명륜역 일대 교통·편의시설을 금정구에서는 회동호 치유숲길과 금강로 일대 보행환경 등을 살펴봤다.

이날 행사는 민선9기 부산의 미래비전을 공유하고 지역 현안에 대해 시장과 구청장, 시민이 함께 소통하는 자리로 진행된다. 먼저 전재수 시장이 민선9기 부산의 미래비전과 시정 운영 방향을 공유하고 이어 4개 구청장이 지역별 핵심 현안을 제안하면 시장이 직접 답변하며 시 차원의 지원과 협력 방안을 논의한다.

아울러 시민들이 지역 발전을 위한 아이디어와 생활 속 불편사항 등을 자유롭게 제안하는 대화의 장이 펼쳐진다. 시는 이번 중부산 타운홀미팅을 통해 수렴한 의견을 소관 부서 및 해당 구와 함께 검토하고 추진상황을 지속적으로 관리해 시민들이 체감할 수 있는 변화로 이어갈 방침이다.

전재수 시장은 "중부산은 부산의 행정과 경제, 교육과 문화가 어우러진 도시의 중심이자 새로운 성장 가능성을 가진 지역"이라며 "지역별 강점을 키우고 도심에 새로운 활력을 불어넣어 시민들의 삶이 더욱 편리하고 풍요로워질 수 있도록 하겠다"고 말했다.