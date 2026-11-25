전북자치도 장수군 소속 선수가 세계 장애인 선수권 대회에서 메달 레이스에 합류하는 등 국내외 대회에서 파란을 불러 일으켰다.

25일 장수군에 따르면 장수군장애인체육회 소속 백영복 선수가 지난 13일부터 19일까지 태국 파타야에서 열린 '2026 파타야 세계선수권대회'에서 혼합복식 동메달을 획득했다.

세계 각국의 정상급 선수들이 참가한 이번 대회에서 백영복 선수는 치열한 경쟁 끝에 값진 동메달을 목에 걸며 장수군 장애인 체육의 위상을 높였다.

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이번 대회는 국제탁구연맹(ITTF) 세계장애인탁구선수권대회로 각국에서 남녀 선수 330명이 참가했다.

장애인체육이 단순한 여가활동이나 재활 중심의 체육활동을 넘어 세계 최고 수준의 경쟁력을 갖춘 전문체육 분야로 발전하고 있음을 보여줬다는 점에서 중첩된 의미를 지닌다는 평이다.

특히 농촌지역인 장수군에서도 세계선수권대회 메달리스트가 배출됐다는 사실은 지역이나 장애 여부에 관계없이 전문체육인으로 성장할 수 있다는 가능성을 제시했다는 점에서 높은 점수를 얻고 있다.

또 국가대표 코치로 발탁된 장수군장애인체육회 박남수 지도자도 체계적인 선수 지도와 경기 지원을 통해 메달 획득에 힘을 보탰다.

앞서 열린 국내 대회에서도 장수군 장애인 탁구선수단은 뛰어난 기량을 선보이며 메달 획득 소식을 전했다.

지난 6일부터 7일까지 열린 ‘제20회 서산시장배 전국장애인탁구대회’에서 황인춘 선수가 금메달을, 김준오 선수가 동메달을 획득하며 선수단의 경쟁력을 입증했다.

국내외 대회에서 거둔 연이은 성과는 선수들의 꾸준한 노력과 열정, 지도자의 헌신, 체계적인 훈련 지원이 어우러져 이뤄낸 결실이라는 점에서 의미가 크다.

장수군장애인체육회 탁구선수단은 이번 성과를 발판 삼아 오는 12월 열리는 종합선수권대회와 국가대표 선발전에 출전할 예정이며 올해 마지막 대회에서도 좋은 성적을 거둘 수 있도록 훈련에 매진하고 있다.

최훈식 장수군수는 "국내외 대회에서 뛰어난 기량을 발휘하며 장수군의 명예를 높여준 선수들과 지도자들에게 축하와 감사의 마음을 전한다"며 "앞으로도 선수들이 안정적인 환경에서 마음껏 기량을 펼치고 더 큰 무대에 도전할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.